Protesta Centinaia in piazza a Zurigo per i curdi siriani

SDA

24.1.2026 - 15:20

Manifestanti a Zurigo.
Keystone
Keystone

Diverse centinaia di manifestanti sono scesi in strada oggi a Zurigo in segno di protesta contro l'avanzata delle forze governative siriane nelle zone a maggioranza curda.

Keystone-SDA

24.01.2026, 15:20

24.01.2026, 15:22

I dimostranti – circa 800 secondo un fotografo dell'agenzia Keystone-ATS – hanno chiesto la fine immediata degli attacchi contro le città e i territori abitati prevalentemente da curdi.

La protesta si inserisce nel contesto di un'offensiva del governo di transizione siriano contro le aree finora controllate dai curdi nel nord e nord-est del paese. Al momento vige un cessate il fuoco. Tuttavia, entrambe le parti si accusano a vicenda di continue violazioni. Il governo sotto il presidente ad interim Ahmed al-Scharaa (noto anche come al-Jolani) intende riunire tutte le regioni della Siria sotto un'unica autorità centrale.

