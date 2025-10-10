  1. Clienti privati
Incidente Investita dal tram a Zurigo, morta una donna

SDA

10.10.2025 - 16:41

La donna è stata trasportata in ospedale dove è morta poco dopo per le gravi ferite riportate (foto simbolica)
La donna è stata trasportata in ospedale dove è morta poco dopo per le gravi ferite riportate (foto simbolica)
Keystone

Una donna è morta questo venerdì pomeriggio a Zurigo dopo essere stata investita da un tram. Lo ha comunicato la polizia della città sulla Limmat.

Keystone-SDA

10.10.2025, 16:41

10.10.2025, 16:47

La pensionata è rimasta intrappolata sotto un tram Flexity della linea 7, che viaggiava in direzione Schwamendingerplatz, quando stava per attraversare i binari poco dopo le 13.15, precisa la nota.

Ricevute le prime cure sul posto la donna è stata trasportata in condizioni critiche in ospedale dove è deceduta poco dopo.

Le circostanze esatte dell'incidente sono in corso di accertamento e una squadra di assistenza è stata mobilitata per le persone che hanno assistito all'incidente, si legge nel comunicato.

