  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Zurigo Il dormitorio d'urgenza temporaneo per donne riscuote apprezzamento

SDA

31.1.2026 - 09:26

Il nuovo dormitorio d'emergenza per donne sostituisce temporaneamente il "Frauenstock", il rifugio notturno comunale aperto tutto l'anno situato nella Rosengartenstrasse.
Il nuovo dormitorio d'emergenza per donne sostituisce temporaneamente il "Frauenstock", il rifugio notturno comunale aperto tutto l'anno situato nella Rosengartenstrasse.
Keystone

In media, dieci donne senza fissa dimora pernottano nel nuovo dormitorio d'emergenza temporaneo nella città di Zurigo, che può ospitare fino a 18 persone.

Keystone-SDA

31.01.2026, 09:26

31.01.2026, 09:31

Con questa nuova offerta, la città garantisce che nei mesi invernali siano disponibili posti letto sufficienti per i senzatetto.

Il nuovo alloggio d'urgenza per donne situato nella Gerechtigkeitsgasse, nel Kreis 1, è operativo dall'inizio di dicembre. Secondo quanto riferito dal Dicastero degli affari sociali all'agenzia Keystone-ATS, è «molto apprezzato» dalle utenti. Si tratta spesso di donne affette da disturbi psichici, come ad esempio la dipendenza da sostanze stupefacenti.

Il nuovo dormitorio d'emergenza per donne sostituisce temporaneamente il «Frauenstock», il rifugio notturno comunale aperto tutto l'anno situato nella Rosengartenstrasse. Negli ultimi anni il suo utilizzo è aumentato. Durante il funzionamento temporaneo dell'alloggio d'urgenza per donne da dicembre ad aprile, la sede principale è aperta esclusivamente agli uomini.

Secondo il Dicastero degli affari sociali, non ci sono differenze generali tra i sessi. Il rifugio notturno per donne è molto più tranquillo, ma questo dipende dalle dimensioni e dalle camere.

Il dormitorio d'emergenza per donne, gestito esclusivamente da personale femminile, dispone di un totale di 18 posti letto, di cui una camera riservata alle persone LGBTQI+. La sede principale dispone di 52 posti letto. L'alloggio d'urgenza per donne dispone di camere singole e doppie, mentre nella Rosengartenstrasse sono disponibili camere con un massimo di sei letti.

I dormitori di emergenza sono riservati esclusivamente ai cittadini di Zurigo. Tuttavia, in situazioni d'urgenza, anche le persone provenienti da fuori città possono essere accolte per una notte o un fine settimana e poi smistate al loro comune di origine o al loro Paese d'origine, come si legge sul sito web della città.

I più letti

Corinne Suter: «Non ho mai trovato la pista di Crans-Montana in condizioni così buone»
Patty Pravo e il compagno di 40 anni più giovane: una storia che dura da oltre un decennio
Un alto dirigente delle FFS ha rubato milioni. Ecco come funzionava il suo sistema
Segnalati due casi d'infezione da virus Nipah in India, ecco cosa c'è da sapere
Charlotte Casiraghi pubblica il suo primo libro: «Sono spesso stata ridotta a privilegiata»

Altre notizie

Politica. Pro Helvetia di fronte a sfida bilancio e a ruolo chiave cultura

PoliticaPro Helvetia di fronte a sfida bilancio e a ruolo chiave cultura

USA. Nuove carte su Epstein: Trump compare in 3'200 documenti

USANuove carte su Epstein: Trump compare in 3'200 documenti

È altamente mortale. Segnalati due casi d'infezione da virus Nipah in India, ecco cosa c'è da sapere

È altamente mortaleSegnalati due casi d'infezione da virus Nipah in India, ecco cosa c'è da sapere