Zurigo è la città più cara al mondo, Ginevra la terza. Keystone

Zurigo, assieme a Singapore, è in cima alla classifica delle città più costose del mondo. La città sulla Limmat ha superato New York, che l'anno scorso si trovava in pole position insieme a Singapore, secondo l'Economist Intelligence Unit (EIU).

Zurigo è quindi salita di cinque posizioni rispetto all'ultima classifica: la sua posizione al vertice è in parte dovuta alla forza del franco. Tuttavia, anche i prezzi elevati dei generi alimentari e delle attività ricreative hanno avuto un ruolo importante.

Zurigo e Singapore (1° posto) sono seguiti nella classifica EIU sul costo della vita da Ginevra e New York (3° posto ciascuno), Hong Kong (5° posto), Los Angeles (6° posto), Parigi (7° posto), Copenaghen e Tel Aviv (8° posto ciascuno) e San Francisco (10° posto).

Damasco la meno cara

Secondo l'EIU, la città più economica è la capitale siriana Damasco (173° posto). È preceduta dalla capitale iraniana Teheran (172° posto) e dalla capitale libica Tripoli (171° posto).

Le città russe di Mosca (142°) e San Pietroburgo (147°) sono tra quelle che hanno perso più posizioni a causa dell'indebolimento del rublo in seguito alle sanzioni dovute alla guerra in Ucraina.

COme è stato condotto lo studio

L'EIU, l'istituto rileva due volte l'anno i prezzi di oltre 400 prodotti e servizi in 173 città e li converte in dollari USA.

I dati per la classifica attuale sono stati raccolti tra la metà di agosto e la metà di settembre, cioè prima della guerra di Israele contro Hamas.

Lo scoppio della guerra ha influenzato i tassi di cambio in Israele e quindi il livello dei prezzi, precisa l'EIU.

pv