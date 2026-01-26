  1. Clienti privati
Nessun ferito Distrutto dalle fiamme un edificio storico al Lindenhof di Zurigo

SDA

26.1.2026 - 07:54

Un incendio è divampato al Lindenhof, nel centro di Zurigo.
Un incendio è divampato al Lindenhof, nel centro di Zurigo.
Keystone

Un edificio storico al Lindenhof, nel centro storico di Zurigo, è stato distrutto dalle fiamme la scorsa notte. Nessuno è rimasto ferito, ha indicato il servizio di protezione civile e soccorso zurighese sulla piattaforma X.

Keystone-SDA

26.01.2026, 07:54

26.01.2026, 07:57

Si tratta dell'edificio «Modestia cum Libertate», ha dichiarato un portavoce all'agenzia di stampa Keystone-ATS. L'edificio, che funge da centro massonico, si trova sul lato sud del Lindenhof.

La maggior parte degli abitanti degli edifici circostanti è riuscita a mettersi in salvo da sola, è stato precisato. Per il momento non sono state fornite informazioni sulle cause dell'incendio. L'entità dei danni è considerevole.

Secondo il servizio di protezione civile e soccorso della città di Zurigo, la segnalazione dell'incendio è pervenuta alla centrale operativa poco dopo l'una di notte. Grazie agli interventi di spegnimento da più parti, è stato possibile impedire all'ultimo minuto che le fiamme si propagassero ad altre parti dell'edificio.

Alla fine l'incendio è stato domato e in gran parte spento, è stato aggiunto. La sorveglianza antincendio e i complessi lavori di spegnimento e sgombero dovrebbero protrarsi per tutta la giornata.

