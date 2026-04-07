  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Zurigo: investita da un camion sulle strisce, grave una 71enne

SDA

7.4.2026 - 19:24

Grave una donna di 71 anni investita da un camion a Zurigo. (immagine d'illustrazione)
Grave una donna di 71 anni investita da un camion a Zurigo. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Versa in condizioni critiche una donna di 71 anni che questo martedì pomeriggio è stata investita da un camion in prossimità delle strisce pedonali a Zurigo. La dinamica esatta dell'incidente non è ancora chiara, precisa la polizia zurighese in una nota.

Keystone-SDA

07.04.2026, 19:24

07.04.2026, 19:28

L'incidente è avvenuto alle 15.55 sulla Kreuzplatz. Secondo i primi accertamenti, un camionista di 28 anni che stava procedendo sulla Kreuzbühlstrasse in direzione fuori città ha investito la donna nei pressi di un passaggio pedonale.

La donna ha riportato gravi ferite ed è stata ricoverata in ospedale in condizioni definite critiche. Le forze dell'ordine hanno lanciato un appello agli eventuali testimoni.

I più letti

Cosa è successo a Heidi Scheuerle? Ecco il ricordo dei testimoni dell'epoca
Ella, emigrata dalla Svizzera in Vietnam, ha già dei ripensamenti: «Sono stufa»
La celebrazione di Pasqua alla Casa Bianca è stata una pagliacciata
Incendio a Brusio, quattro elicotteri lavorano allo spegnimento delle fiamme
Kane! Il bomber inglese gela il Santiago Bernabéu dopo pochi secondi della ripresa! Sporting-Arsenal 0-0*

Altre notizie

Spazio. Artemis chiama l'Iss: «È divertente essere nello spazio nello stesso momento»

SpazioArtemis chiama l'Iss: «È divertente essere nello spazio nello stesso momento»

Dopo l'incendio a Crans-Montana. L'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado è rientrato in Svizzera

Dopo l'incendio a Crans-MontanaL'ambasciatore italiano Gian Lorenzo Cornado è rientrato in Svizzera

Spazio. Artemis II saluta la Luna e inizia il ritorno verso la Terra

SpazioArtemis II saluta la Luna e inizia il ritorno verso la Terra