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Disastri, Incidenti Zurigo: rogo in una casa plurifmamilare, tre intossicati

SDA

6.5.2026 - 09:05

L'edificio avvolto dalle fiamme.
L'edificio avvolto dalle fiamme.
Keystone

Tre persone sono state ricoverate in ospedale per una probabile intossicazione, dopo un incendio scoppiato la scorsa notte in un condominio di Zurigo-Affoltern. La causa del rogo non è ancora stata chiarita, hanno indicato oggi i pompieri cittadini.

Keystone-SDA

06.05.2026, 09:05

06.05.2026, 09:09

L'incendio è scoppiato poco dopo la mezzanotte in una casa plurifamiliare.

All'arrivo delle squadre di intervento, un appartamento al piano terra era già completamente avvolto dalle fiamme.

Il fuoco si è poi propagato nel giro di pochi minuti attraverso la facciata ai piani superiori, viene precisato nella nota.

I vigili del fuoco sono poi riusciti a domare le fiamme, intervenendo anche dall'esterno con autoscale girevoli. Alcuni residenti sono riusciti a mettersi in salvo autonomamente, altri sono stati sfollati dalla polizia.

Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumo.

L'appartamento colpito è al momento inagibile. Un'inchiesta è stata aperta per determinare le cause esatte dell'incendio, si legge ancora nella nota.

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