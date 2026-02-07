  1. Clienti privati
Giustizia, Criminalità Zurigo: intervento della polizia per una manifestazione non autorizzata

SDA

7.2.2026 - 12:43

Polizia a Zurigo (archivio)
Polizia a Zurigo (archivio)
Keystone

Ieri sera a Zurigo la polizia è intervenuta per una manifestazione non autorizzata legata al conflitto nella regione del Rojava (Kurdistan siriano). Successivamente, diverse decine di persone si sono radunate davanti al consolato generale della Turchia.

Keystone-SDA

07.02.2026, 12:43

07.02.2026, 12:49

Nelle ultime settimane si sono già svolte diverse dimostrazioni nelle principali città svizzere in relazione alla situazione in questa regione mediorientale. Lungo il corteo, di diverse centinaia di persone, sono state accese torce e fuochi d'artificio. In diversi punti sono stati affissi manifesti e sono stati imbrattati muri.

A margine della manifestazione, si è verificata una collisione tra un'auto e un motociclista della polizia municipale. L'agente è rimasto ferito e ha dovuto essere trasportato in ospedale per accertamenti.

Poco dopo le 22:15, diverse decine di persone si sono radunate davanti al consolato generale di Turchia e hanno acceso fuochi d'artificio. Sono fuggite all'arrivo delle forze dell'ordine.

