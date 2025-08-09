33 gradi sulla LimmatAl via a Zurigo la 32esima Street Parade
SDA
9.8.2025 - 14:43
Puntualmente, alle 14.00, a Zurigo ha preso il via la 32esima edizione della Street Parade: 29 carri, chiamati Love Mobile, avanzano a passo d'uomo e diffondono musica techno a profusione sul lungolago della città sulla Limmat.
Keystone-SDA
09.08.2025, 14:43
09.08.2025, 15:02
SDA
Oggi la sfida per la sicurezza delle centinaia di migliaia di festaioli è costituita dal caldo: a Zurigo in questo primo pomeriggio si misurano 33 gradi.
Schutz & Rettung Zürich, l'associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, raccomanda di bere molta acqua.
Lungo il percorso sono stati istallati due impianti di irrigazione che consentono a centinaia di persone simultaneamente di rinfrescarsi, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.