33 gradi sulla Limmat Al via a Zurigo la 32esima Street Parade

SDA

9.8.2025 - 14:43

Sono centinaia di migliaia i festaioli accorsi a Zurigo per ballare al suono della techno.
Keystone

Puntualmente, alle 14.00, a Zurigo ha preso il via la 32esima edizione della Street Parade: 29 carri, chiamati Love Mobile, avanzano a passo d'uomo e diffondono musica techno a profusione sul lungolago della città sulla Limmat.

Keystone-SDA

09.08.2025, 15:02

Oggi la sfida per la sicurezza delle centinaia di migliaia di festaioli è costituita dal caldo: a Zurigo in questo primo pomeriggio si misurano 33 gradi.

Schutz & Rettung Zürich, l'associazione che riunisce tutti i corpi di intervento e di soccorso della città, raccomanda di bere molta acqua.

Lungo il percorso sono stati istallati due impianti di irrigazione che consentono a centinaia di persone simultaneamente di rinfrescarsi, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS sul posto.

Preoccupazione in Italia. Altri due casi di West Nile a Trento e nel Biellese, finora 16 vittime

Aveva 82 anni. È morto Ludovico Peregrini, lo storico «Signor No» della TV italiana

Paese diviso. Una nuova Sirenetta danese suscita molte polemiche: «È pornografica e volgare»

