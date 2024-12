La scritta «Zum Mohrenkopf» («Alla testa di moro») su un edificio della città vecchia di Zurigo (foto d'archivio). Keystone

Nuovo tassello nella vicenda delle iscrizioni con riferimento alle «teste di moro» che compaiono su due edifici storici del Niederdorf a Zurigo. Il Tribunale amministrativo cantonale ha dato ragione alla città che vuole coprire le scritte.

SDA

La città di Zurigo intende coprire le iscrizioni perché considerate razziste, ma la sezione zurighese di Patrimonio svizzero (Heimatschutz) si è opposta con un ricorso, che è stato accolto in prima istanza dal Tribunale dei ricorsi in materia edilizia.

La seconda istanza ha ora deciso in favore della copertura, argomentando che quest'ultima non sarà irreversibile e la natura degli edifici non sarà quindi intaccata. Anche questa decisione può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale. Heimatschutz ha fatto sapere che intende esaminare più a fondo la sentenza prima di prendere una decisione.

Le scritte risalgono al XX secolo

Le scritte «Zum Mohrenkopf» (Alla testa di moro) e «Zum Mohrentanz» (Al ballo dei mori) danno il nome a due edifici del XV e XVII secolo nel centro storico di Zurigo.

In un rapporto pubblicato un anno fa, ricercatori dell'ETH sono tuttavia arrivati alla conclusione che le iscrizioni non sono antiche, ma sono state create nel XX secolo in un processo descritto come la «reinvenzione della città vecchia».

Si tratta in altre parole di scritte che dicono di più sui desideri dei committenti che sul passato. Il termine «Mohr» (Moro) – citato nel rapporto soltanto come parola-M – ha peraltro sempre avuto un'accezione peggiorativa.

E secondo i ricercatori, la collocazione delle iscrizioni dovrebbe essere vista nel contesto di una «amnesia coloniale». Lo studio è stato commissionato dalla città di Zurigo.

pl, ats