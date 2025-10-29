  1. Clienti privati
Zurigo Cerca di eludere un controllo a 110 km/h su un monopattino, ma finisce contro un tram

SDA

29.10.2025 - 11:47

Un tempo erano i "motz". Questo monopattino elettrico sequestrato dalla polizia a Zurigo raggiunge i 110 km/h.
Un tempo erano i "motz". Questo monopattino elettrico sequestrato dalla polizia a Zurigo raggiunge i 110 km/h.
Keystone

La polizia cittadina di Zurigo ha sequestrato un monopattino elettrico che raggiunge i 110 km/h invece dei 20 consentiti. Uno svizzero di 49 anni lo ha usato per eludere un controllo di polizia, ma la sua fuga è finita dopo una collisione con un tram.

Keystone-SDA

29.10.2025, 11:47

29.10.2025, 12:17

Il conducente dell'e-scooter, che procedeva a velocità eccessiva, ha attirato l'attenzione di una pattuglia della polizia nel Kreis 4 di Zurigo – il quartiere della Langstrasse – domenica sera, poco dopo le 20.15.

Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, l'uomo ha accelerato, indicano oggi in una nota le forze dell'ordine.

Una volante della polizia lo ha seguito con i lampeggianti blu accesi, ma il conducente ha proseguito imperturbabile, fino a quando in una curva ha urtato un tram. Il 49enne svizzero ha quindi cercato di fuggire a piedi, ma la polizia è riuscita ad arrestarlo e a portarlo alla stazione di polizia.

La misurazione della velocità sui rulli della polizia – come quelli utilizzati decenni fa con i motorini – ha rivelato che l'e-scooter è in grado di raggiungere una velocità di 110 km/h invece dei 20 km/h consentiti. Il conducente è stato denunciato al Ministero pubblico.

