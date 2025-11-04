Collisione fra due bus di linea oggi pomeriggio a Zurigo-Affoltern. (immagine d'illustrazione) Keystone

Uno scontro tra due bus dei trasporti pubblici ha fatto sette feriti leggeri questo pomeriggio a Zurigo, nel quartiere di Affoltern. Sei passeggeri sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Keystone-SDA SDA

Le cause dell'incidente non sono ancora chiarite. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 ad un incrocio sulla Zehntenhausplatz fra un bus della linea 32 e uno della linea 62, ha dichiarato un portavoce della polizia cittadina a Keystone-ATS, confermando una notizia di 20 Minuten.