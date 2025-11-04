  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Incidente Sette feriti in uno scontro tra due bus di linea a Zurigo

SDA

4.11.2025 - 16:45

Collisione fra due bus di linea oggi pomeriggio a Zurigo-Affoltern. (immagine d'illustrazione)
Collisione fra due bus di linea oggi pomeriggio a Zurigo-Affoltern. (immagine d'illustrazione)
Keystone

Uno scontro tra due bus dei trasporti pubblici ha fatto sette feriti leggeri questo pomeriggio a Zurigo, nel quartiere di Affoltern. Sei passeggeri sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti.

Keystone-SDA

04.11.2025, 16:45

04.11.2025, 16:52

Le cause dell'incidente non sono ancora chiarite. L'incidente è avvenuto intorno alle 13:00 ad un incrocio sulla Zehntenhausplatz fra un bus della linea 32 e uno della linea 62, ha dichiarato un portavoce della polizia cittadina a Keystone-ATS, confermando una notizia di 20 Minuten.

I più letti

Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
La mano della moglie Camilla e della nuora Kate dietro la decisione più dura di re Carlo
Iva Zanicchi senza peli sulla lingua: «Mina, meglio se resti a Lugano, se no…»
New York sceglie il suo sindaco, Trump e Israele contro Mamdani
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Altre notizie

Aviazione. Drone sullo scalo di Bruxelles e Liegi, sospeso il traffico aereo

AviazioneDrone sullo scalo di Bruxelles e Liegi, sospeso il traffico aereo

Lutto. È morto il vignettista italiano Giorgio Forattini

LuttoÈ morto il vignettista italiano Giorgio Forattini

Giustizia. Il caso dei «Fratelli di Viti», per la difesa non è terrorismo

GiustiziaIl caso dei «Fratelli di Viti», per la difesa non è terrorismo