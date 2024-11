Manifestazione e contromanifestazione durante una delle letture della serie "Drag Story Time" in una biblioteca di Zurigo-Oerlikon. (foto d'archivio del 20 maggio 2023) Keystone

L'organizzatrice delle «letture drag» per bambini a Zurigo ha deciso di gettare la spugna. Uno di questi eventi era stato interrotto due anni fa da un'azione di disturbo del gruppo di estrema destra «Junge Tat».

SDA

Per tre anni, l'opinione pubblica non si è praticamente accorta delle sessioni di lettura fatte da «drag queen» ai bambini.

Un articolo del settembre 2022 sulla «Weltwoche» e l'azione di disturbo di «Junge Tat», con i giovani attivisti che hanno lanciato dei fumogeni all'entrata del locale dove si teneva la lettura, hanno cambiato tutto, afferma l'organizzatrice Brandi Butler in un articolo pubblicato oggi dal Tages-Anzeiger.

L'UDC della città di Zurigo ha in seguito inoltrato un postulato, poi ritirato, che chiedeva di tagliare le sovvenzioni al teatro di danza contemporanea Tanzhaus, dove si era tenuta la lettura. Nel maggio 2023, una lettura della medesima serie «Drag Story Time» in una biblioteca pubblica di Zurigo-Oerlikon si è dovuta svolgere sotto la protezione della polizia a causa di una contro-dimostrazione.

«Nel mirino degli estremisti di destra»

Quella è stata l'ultima lettura della serie. «Mi sono resa conto che non potevo garantire per la sicurezza dei bambini», afferma l'organizzatrice. Di qui la decisione di gettare la spugna. Gli eventi erano sempre al completo. «Volevamo offrire ai bambini uno spazio sicuro per pensare a se stessi, liberi dalle aspettative sociali», afferma Butler nell'articolo.

Brandy Butler afferma nell'articolo che gli attacchi alle «letture drag» sono state molto pesanti per lei. Sui social media ci sono stati anche attacchi contro la sua persona, che in qualità di donna di colore, artista, cantante, mediatrice culturale e attivista per i diritti LGBT l'avrebbero fatta finire «improvvisamente nel mirino degli estremisti di destra di tutta Europa».

L'organizzatrice non si aspettava che il progetto «Drag Story Time» piacesse a tutti. «Ma abbiamo il diritto di essere lasciati in pace», afferma. E i genitori dovrebbero poter decidere da soli cosa fare con i propri figli.

Esponenti di «Junge Tat» andranno a processo

Per l'azione dell'ottobre 2022 e per un'altra azione di disturbo durante una funzione religiosa al Pride del giugno dello stesso anno, sei giovani esponenti di «Junge Tat» sono stati condannati alla fine di settembre con un decreto d'accusa a multe e pene pecuniarie per varie imputazioni, fra cui discriminazione razziale, coazione e violazioni della legge sugli esplosivi.

Con un video postato lo scorso ottobre su X i sei giovani hanno annunciato che non intendono pagare le multe e le pene pecuniarie inflitte loro dal Ministero pubblico di Zurigo. Ciò significa che ci sarà un procedimento giudiziario, il primo nei confronti degli esponenti del gruppo di estrema destra, che il 2 ottobre 2023 ha fatto anche un blitz a Bellinzona, srotolando dalla torre di Castelgrande uno striscione con la scritta «migranti a casa».

pl, ats