L'anno scorso oltre 900'000 persone hanno invaso il lungolago della città sulla Limmat. Keystone

Trenta carri – chiamati «Love Mobile» – e oltre 200 DJ animeranno la 32esima edizione della Street Parade di Zurigo, in agenda il prossimo 9 di agosto. Per quanto riguarda il numero di visitatori, gli organizzatori non puntano a nuovi record.

Keystone-SDA SDA

Dopo le 920'000 presenze del 2024, non si prevede di sfondare quota un milione, nemmeno nel caso in cui dovesse splendere il sole sull'evento dedicato alla musica techno. La cosa più importante è che «tutti si divertano», sottolineano gli organizzatori in una nota odierna.

Il motto di quest'anno, «Live love, love life», ricorda nella scelta delle parole le campagne di prevenzione dell'HIV della Confederazione. Il significato è però che sul lungolago di Zurigo «si celebra la gioia di vivere nella sua forma più bella», viene spiegato nel comunicato.

La Street Parade sembra avere un ruolo importante anche per i DJ: tutti gli artisti si esibiscono senza compenso. Il festival gratuito genera comunque costi per 4,8 milioni di franchi. Gli organizzatori devono sostenere ad esempio le spese legate alla pulizia: l'anno scorso sono state prodotte 90 tonnellate di rifiuti.

Da alcuni anni la Street Parade cerca inoltre di migliorare la sostenibilità. Per le bevande servite nei punti vendita ufficiali è in vigore un sistema di deposito cauzionale. Un franco per ogni bibita viene investito nella tutela dell'ambiente e nella salute dei visitatori e tutti i rifiuti vengono riciclati separatamente.

La parata inizierà nel primo pomeriggio di sabato 9 agosto e si concluderà intorno alle 22.00. Tuttavia, negli otto palchi distribuiti lungo il percorso, la musica andrà avanti fino a mezzanotte.