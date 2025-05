Maltempo, Bosnia sott'acqua: allagamenti per piogge torrenziali

Le piogge torrenziali abbattutesi nelle ultime ore in Bosnia-Erzegovina hanno provocato allagamenti e situazioni critiche in varie localita' del Paese, compresa la capitale Sarajevo, rimasta a lungo senza erogazione di energia elettrica. Diversi quartieri della citta' sono allagati ed e' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e squadre di soccorritori per evacuare diverse decine di famiglie e persone anziane rimaste isolate nelle proprie abitazioni. Per l'esondazione di alcuni fiumi e torrenti e' stata interrotta la circolazione su alcuni collegamenti stradali, con pesanti disagi alla popolazione. In varie zone interessate dal forte maltempo sono state segnalate frane e smottamenti. A causa dell'acqua alta la situazione e' critica in altre regioni del Paese balcanico, in particolare intorno alle localita' di Jablanica e Konjic, a sud di Sarajevo.

06.11.2021