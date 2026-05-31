Epidemia in Africa Confermati 263 casi di Ebola in Congo e Uganda

Finora sono stati confermati i decessi per Ebola di 43 persone nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda.

Nella Repubblica democratica del Congo e in Uganda, al 30 maggio, sono stati confermati 263 casi di Ebola. Lo ha dichiarato Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, citato dal sito della Reuters.