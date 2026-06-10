Una passeggiata finisce in un disastro per Qin Jianping: il cinese è caduto in mare ed è andato alla deriva per giorni. Senza cibo e quasi senza speranza, ha però lottato per sopravvivere, fino a quando dei pescatori lo hanno trovato per caso.

Hai fretta? blue News riassume per te Un cinese di 39 anni è sopravvissuto sette giorni e sei notti in mare dopo essere caduto da una scogliera.

Durante la sua lotta per la sopravvivenza, ha bevuto acqua di mare e urina e si è nutrito di piccoli granchi crudi.

La sua famiglia aveva già perso le speranze prima che due pescatori lo salvassero, completamente esausto.

In realtà Qin Jianping voleva solo fare una passeggiata serale. Il 39enne era in vacanza sull'isola cinese di Hainan, alla fine di maggio, ma la gita si è conclusa in modo drammatico.

Secondo i media cinesi, è scivolato su una buccia di frutta abbandonata su un sentiero costiero ed è caduto in mare.

Pur sapendo nuotare, Qin non ha avuto scampo contro il vento e le onde. Ha provato più volte a tornare a riva, ma la corrente lo ha spinto sempre più al largo.

Il mattino seguente, la costa non era ormai più visibile. E due navi di passaggio non si sono accorte di lui.

Acqua di mare, urina e granchi crudi

Dopo più di 40 ore senza dormire né mangiare, Qin è riuscito a trovare una boa alla deriva. Aggrappato ad essa, è riuscito a riposare brevemente prima che un'onda lo ributtasse in acqua.

Poi, per disperazione, ha bevuto acqua di mare e poi anche la sua stessa urina. Tuttavia, nessuna delle due è riuscita a togliergli la sete.

Il quinto giorno ha scoperto un'altra boa di navigazione. Troppo debole per arrampicarsi, vi si è aggrappato e nelle fessure del galleggiante ha trovato piccoli granchi che ha mangiato, a decine.

I crostacei, crudi, sono rimasti la sua unica fonte di cibo fino a quando non è stato salvato.

Qin Jianping in ospedale dopo il salvataggio. IMAGO/Xinhua

Mentre Qin lottava per sopravvivere in mare, la sua famiglia lo cercava disperatamente. Gli amici hanno denunciato la sua scomparsa, la moglie si è recata ad Hainan e ha cercato per giorni lungo la costa.

Le autorità hanno detto alla famiglia che dopo diversi giorni in mare le possibilità di sopravvivenza erano praticamente nulle. La moglie si stava già preparando al peggio.

I pescatori scoprono l'uomo completamente esausto

Il settimo giorno, i pescatori Zheng Shizhong e Fu Tingsan hanno notato un uomo in acqua. Avvicinatisi, hanno trovato Qin completamente esausto e a malapena reattivo.

Lo hanno tirato a bordo con un lungo palo e lo hanno riportato sulla terraferma. I soccorritori e la polizia li stavano già aspettando.

All'ospedale, i medici hanno diagnosticato una grave disidratazione, ferite infette e danni causati dall'aver bevuto acqua di mare.

Il cinese aveva anche perso circa dieci chilogrammi di peso. Dopo due giorni di terapia intensiva, tuttavia, le sue condizioni si sono stabilizzate. I medici prevedono che si riprenderà completamente.

Dopo il suo rilascio, la prima cosa che vuole fare è visitare i due pescatori che gli hanno salvato la vita.