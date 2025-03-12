Hai fretta? blue News riassume per te La maggior parte delle persone associa i satelliti o i razzi alle invenzioni della NASA, ma grazie ai viaggi nello spazio sono state sviluppate anche degli oggetti che oggi si usano nella vita quotidiana.

Gli occhiali da sole con protezione UV, ad esempio, si basano sull'idea delle speciali visiere sviluppate dalla NASA.

I satelliti vengono utilizzati anche per trasmettere messaggi e telefonate in tutto il mondo.

Dobbiamo ringraziare la NASA anche per i sistemi di navigazione, i piani cottura in ceramica e i cacciaviti a batteria. E molto altro

La ricerca spaziale ha molto più da offrire che solo satelliti, razzi o sonde spaziali lanciati in orbita intorno alla Terra. Questo perché le tecnologie e le invenzioni arricchiscono anche la vita sul nostro pianeta.

Chi avrebbe mai pensato che tante conquiste spaziali sarebbero state di grande utilità quotidiana per noi umani? Occhiali da sole, sistemi di navigazione e telefoni sono solo alcuni esempi sviluppati sulla base della ricerca spaziale. Eccovi una carellata:

I filtri UV

I dispositivi e i materiali da usare nello spazio devono essere soprattutto piccoli, resistenti ed efficienti. La NASA ha sviluppato visiere speciali per proteggere gli astronauti e i loro occhi dalla luce nociva. I produttori di occhiali da sole ne hanno approfittato per creare lenti che filtrano i raggi UV.

Il Memory Foam

La tecnologia della «National Aeronautics and Space Administration» ha portato benefici anche in camera da letto.

Uno di questi è la «memory foam», o più comunemente chiamata schiuma di memory. Era stata originariamente sviluppata per i sedili resistenti degli astronauti nelle capsule spaziali.

Dagli anni '60, questa schiuma adattabile è stata utilizzata non solo per i sedili, ma anche per caschi, parastinchi, suole delle scarpe e materassi.

Le celle solari

Sebbene l'invenzione delle celle solari non sia nata inizialmente nell'ambito della tecnologia spaziale, ha avuto un ruolo decisivo nel plasmarla.

Dal 1958, quasi tutti i satelliti sono alimentati da celle solari, che convertono la luce del sole in energia elettrica. Vengono costantemente sviluppate per renderle più leggere e meno costose da produrre.

Le fotocamere per smartphone

Anche le fotocamere dei telefoni cellulari derivano dalla tecnologia spaziale. Quelle normali erano troppo pesanti e ingombranti per una spedizione spaziale.

Negli anni '90, la NASA studiò dei minuscoli chip che chiamò sensori Active Pixel CMOS. E indovinate un po'? Si trovano ancora oggi in quasi tutti gli smartphone e fotocamere.

Dalla ricerca spaziale sono nate anche altre fotocamere con grandi vantaggi per l'uomo.

Per la missione Rosetta dell'ESA sulla cometa Churyumov-Gerasimenko è stato sviluppato un modello speciale, in grado di distinguere fino a 60'000 sfumature di grigio.

La fotocamera viene ora usata anche per rilevare gli incendi boschivi, al fine di riconoscere le nuvole di nebbia, gli alberi in fiamme o i rifiuti di plastica.

I chip per computer

Non sono solo le fotocamere a dover essere piccole ed efficienti per i viaggi nello spazio, ma anche i chip dei computer. Inoltre, deve essere facile riparare i dispositivi tecnici.

Gli sviluppi fatti della NASA hanno portato a un livello superiore anche le tecnologie terrestri. I chip utilizzati nella missione Apollo avevano già rivoluzionato la tecnologia dell'epoca.

La comunicazione satellitare

Per garantire il contatto tra gli astronauti e il centro di controllo sulla Terra, la NASA inviò nello spazio dei satelliti per le comunicazioni. Oggi vengono usati per trasmettere messaggi e telefonate in tutto il mondo.

Oggi sono in orbita circa 1'500 satelliti che trasmettono la televisione satellitare ed eventi in diretta come la Coppa del Mondo di calcio.

Il navigazione GPS

Oltre alle comunicazioni e alla televisione satellitare, i satelliti della NASA assicurano anche il funzionamento dei dispositivi di navigazione nelle automobili o negli smartphone.

Pure le operazioni di soccorso in caso di calamità, come il salvataggio di persone dopo un terremoto, sono supportate dai satelliti.

In futuro, garantiranno la disponibilità di Internet anche nei luoghi più remoti della Terra.

Il piano cottura in ceramica

La tecnologia spaziale è entrata anche in cucina con i piani cottura in ceramica.

La tecnologia vetroceramica è stata originariamente sviluppata come substrato per gli specchi dei telescopi spaziali. Negli anni '70 poi è nata l'idea dei piani cottura per la cucina.

Il cacciavite a batteria

I cacciaviti a batteria sono stati originariamente sviluppati per l'uso all'aperto sulla Luna. All'esterno della capsula spaziale non è sempre possibile garantire l'alimentazione elettrica e i fastidiosi cavi ostacolerebbero il lavoro degli astronauti.

Un trapano lunare a batteria è stato il primo della NASA, realizzato in collaborazione con Black & Decker.

Le previsioni meteorologiche

I meteorologi basano le loro previsioni del tempo sulle immagini satellitari. Questo permette loro di riconoscere tempestivamente i fronti caldi e freddi, oltre che i cicloni.

Le fotografie satellitari e i dati provenienti dallo spazio possono essere utilizzati anche per emettere avvisi di maltempo. Aiutano a prendere precauzioni e, in ultima analisi, a salvare vite umane.

La liofilizzazione

Una delle principali sfide per gli astronauti in missione spaziale è rappresentata dal cibo, dal suo trasporto e conservazione.

In collaborazione con le aziende alimentari, sono state condotte ricerche su tecniche come la liofilizzazione, la stampa 3D e gli integratori alimentari con microalghe.

Gli alimenti per bambini

La ricerca della NASA sulle tecnologie alimentari è stata incorporata anche nella produzione di alimenti per bambini. Negli anni '80, la ricerca ha individuato nelle alghe una fonte naturale di acidi grassi omega-2.

Questi acidi grassi insaturi sono stati usati per la produzione di alimenti per bimbi. Sono particolarmente importanti per lo sviluppo nei primi anni di crescita. Il nutriente a base di alghe è oggi presente in molti prodotti alimentari per bambini, soprattutto negli Stati Uniti.

Le attrezzature antincendio

I materiali spaziali della NASA sono usati come equipaggiamento antincendio per i vigili del fuoco, soprattutto in Nord America.

Ma non sono solo gli indumenti protettivi, gli elmetti e le maschere facciali dei vigili del fuoco a essere stati perfezionati con le innovazioni della tecnologia spaziale della NASA. Lo sono stati pure i tutori per bambini e adulti realizzati in plastica trasparente.

Il filtro per l'acqua

Sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), l'acqua potabile per gli astronauti deve essere purificata con filtri speciali, che sono utilizzati anche nelle case sulla Terra.

Gli ioni vengono usati per filtrare inquinanti come il piombo, il cloro e i vettori di aromi e odori.

Il termometro a infrarossi

Il software per l'analisi delle galassie vicine è stato implementato per scopi medici e aiuta nella diagnosi del cancro della pelle. Anche i termometri a infrarossi hanno radici nei viaggi spaziali.

Le temperature superficiali dei pianeti sono state misurate senza contatto con gli infrarossi. Su questa base, oggi esistono termometri in grado di misurare la temperatura corporea in meno di due secondi.

Il codice a barre

Per gestire i numerosi componenti delle navette spaziali, l'agenzia spaziale ha sviluppato un sistema: sono stati ideati speciali codici a barre, che in seguito si sono affermati come utili ausili organizzativi nei settori della logistica delle merci e della fatturazione nel commercio al dettaglio.

Il mito del teflon

Un falso: il teflon viene spesso erroneamente etichettato come un'invenzione della NASA. Ma il popolare rivestimento per padelle è stato sviluppato già nel 1938.

La falsa leggenda del rivestimento in teflon deriva da un rivenditore di articoli per la casa di New York che voleva pubblicizzare le sue padelle in concomitanza con il lancio delle missioni lunari Apollo.

Il mito della chiusura a strappo

Anche la chiusura a strappo viene erroneamente considerata un'invenzione della NASA. In realtà è stata progettata dall'ingegnere svizzero George de Mestral (1907-1990), che ne ha richiesto il brevetto nel 1951.

È vero che però delle chiusure a strappo sono state usate per fissare gli oggetti alle pareti delle capsule spaziali. In seguito è stato utilizzato anche nella vita quotidiana sulla Terra, ad esempio per le scarpe dei bambini.