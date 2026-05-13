Si potrebbe fare molto meglio
Ecco quanto denaro gli svizzeri hanno davvero nel 3° pilastro
Gli svizzeri non hanno così tanto denaro nel 3° pilastro come ci si aspetterebbe.
Keystone / blue News
Molti si aspettano importi elevati, ma la realtà è diversa. I dati mostrano quanto denaro si trova effettivamente nel pilastro 3a e perché molti non raggiungono il massimo possibile.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Il saldo medio del pilastro 3a è ben al di sotto dell'importo teoricamente possibile.
- Molte persone non versano regolarmente o iniziano in ritardo a risparmiare per la pensione.
- Anche se i saldi sono in aumento, una buona parte rimane inutilizzata o investita male.
Chi versa costantemente nel pilastro 3a può accumulare un patrimonio considerevole nel corso degli anni.
Se si calcola il contributo massimo consentito all'anno, che varia tra i 6 e i 7'500 franchi, si arriva rapidamente a una somma impressionante su un periodo di tempo più lungo.
Se si inizia presto e si persevera, si possono risparmiare diverse centinaia di migliaia di franchi al momento del pensionamento. Tuttavia, la realtà delle cose è molto diversa.
Come mostra uno studio sulle pensioni della Basler Kantonalbank (BKB), il saldo tipico è ben al di sotto di queste possibilità teoriche. La mediana per tutte le fasce d'età è di circa 30'400 franchi.
Anche le persone che si avvicinano alla pensione hanno una media di circa 45'600 franchi.
Gli averi sono molto al di sotto del massimo
Anche i dati dell'Ufficio federale di statistica confermano questo quadro. Gli uomini prelevano dal pilastro 3a una media di circa 45'000 franchi, mentre le donne un po' meno.
In confronto, gli attivi delle casse pensioni sono significativamente più alti e dimostrano l'importanza che il secondo pilastro continua ad avere nel sistema pensionistico svizzero.
Perché il terzo pilastro non è all'altezza delle aspettative?
Una ragione fondamentale risiede nel comportamento di molti risparmiatori. A differenza di quanto previsto dai modelli di calcolo, nella pratica il pilastro 3a viene raramente versato senza lacune per decenni.
Molte persone iniziano a versare contributi regolari solo tardi, ad esempio dopo i 40 anni. Altri interrompono ripetutamente i loro contributi, a causa della disoccupazione, del lavoro part-time, di fasi familiari o di cambiamenti di carriera.
Queste interruzioni si sommano a differenze considerevoli nel corso degli anni.
I fondi spesso non vengono investiti
C'è anche un secondo fattore, spesso sottovalutato: il tipo di investimento.
Come riporta la «SRF», una buona parte dei patrimoni 3a è ancora detenuta in conti di risparmio tradizionali, che fruttano solo interessi minimi. Considerando che i tassi di interesse si aggirano intorno allo 0,5%, a lungo termine si perde molto rendimento.
Da anni gli esperti sottolineano che sarebbe possibile ottenere rendimenti molto più elevati, soprattutto con orizzonti di investimento lunghi.
Se si investe il risparmio per la pensione in titoli, si possono ottenere rendimenti di diversi punti percentuali nel lungo periodo, a seconda della strategia. Nell'arco di decenni, questa differenza può ammontare rapidamente a decine di migliaia di franchi.
Molti svizzeri lasciano il loro denaro in un conto.
IMAGO/Zoonar
Tuttavia, c'è ancora molta riluttanza. Uno dei motivi è la percezione del pilastro 3a: per molti è soprattutto uno strumento di risparmio fiscale.
L'attenzione si concentra sul versamento dell'importo massimo e sulla riduzione dell'onere fiscale, piuttosto che sulla crescita mirata del capitale.
Anche le conoscenze finanziarie giocano un ruolo importante. Termini come equity ratio, strategia d'investimento o rischio sono spesso percepiti come complessi o incerti. Di conseguenza, molte persone decidono di optare per la soluzione apparentemente sicura, ma a basso rendimento di un conto.
Di conseguenza, il potenziale del terzo pilastro spesso non viene sfruttato appieno.
Il pilastro 3a si sta sviluppando in modo positivo
Allo stesso tempo, però, si registra anche una tendenza positiva.
Negli ultimi anni i saldi sono aumentati in media di diverse migliaia di franchi tra il 2019 e il 2025. Inoltre, una parte crescente del patrimonio previdenziale è ora investita in titoli.
Ciò indica che la consapevolezza sta lentamente cambiando. Sempre più persone si rendono conto che il pilastro 3a non è solo uno strumento di ottimizzazione fiscale, ma anche un elemento fondamentale per l'accumulo di ricchezza a lungo termine.
Tuttavia, rimane una sfida fondamentale: Molte persone non considerano la loro previdenza fino a quando non è troppo tardi.
Domande come «Quanto sono grandi le mie lacune?» o «Quanto denaro avrò effettivamente a disposizione in vecchiaia?», vengono spesso rimandate.