Si potrebbe fare molto meglio Ecco quanto denaro gli svizzeri hanno davvero nel 3° pilastro

Gli svizzeri non hanno così tanto denaro nel 3° pilastro come ci si aspetterebbe.

Molti si aspettano importi elevati, ma la realtà è diversa. I dati mostrano quanto denaro si trova effettivamente nel pilastro 3a e perché molti non raggiungono il massimo possibile.