PoliticaEpstein: democratici, se vinciamo chiediamo a Trump di deporre
SDA
5.2.2026 - 07:16
I democratici chiederanno la testimonianza del presidente Donald Trump nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein qualora il partito dovesse ottenere il controllo della Camera a Midterm.
Keystone-SDA
05.02.2026, 07:16
SDA
Lo ha detto Robert Garcia, principale esponente democratico della Commissione di vigilanza della Camera Usa, secondo quando riferisce la Cnn.
Garcia ha sostenuto che i repubblicani hanno creato un nuovo precedente per la gestione dei casi che coinvolgono ex presidenti, avendo richiesto la deposizione di Bill Clinton.
«Credo che tutto debba essere preso in considerazione», ha dichiarato Garcia. «Ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump. Non c'è dubbio. È stato creato un nuovo precedente. Credo che sia qualcosa che prenderemo sicuramente in considerazione», ha aggiunto.
Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha detto alla Cnn che il presidente è stato trasparente riguardo ai suoi legami con il defunto finanziere pedofilo, regolarmente rispondendo alle domande della stampa, a differenza dei Clinton. Garcia ha replicato affermando che il presidente della Camera «è abituato a fare tutto ciò che Trump gli dice di fare». «Quindi, per essere molto chiari, ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump in merito all'indagine su Epstein», ha concluso.
