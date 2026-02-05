  1. Clienti privati
Politica Epstein: democratici, se vinciamo chiediamo a Trump di deporre

SDA

5.2.2026 - 07:16

I democratici vogliono vincere le elezioni Midterm e chiamare Donald Trump a deporre.
I democratici vogliono vincere le elezioni Midterm e chiamare Donald Trump a deporre.
Keystone

I democratici chiederanno la testimonianza del presidente Donald Trump nell'ambito dell'indagine su Jeffrey Epstein qualora il partito dovesse ottenere il controllo della Camera a Midterm.

Keystone-SDA

05.02.2026, 07:16

Lo ha detto Robert Garcia, principale esponente democratico della Commissione di vigilanza della Camera Usa, secondo quando riferisce la Cnn.

Garcia ha sostenuto che i repubblicani hanno creato un nuovo precedente per la gestione dei casi che coinvolgono ex presidenti, avendo richiesto la deposizione di Bill Clinton.

«Credo che tutto debba essere preso in considerazione», ha dichiarato Garcia. «Ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump. Non c'è dubbio. È stato creato un nuovo precedente. Credo che sia qualcosa che prenderemo sicuramente in considerazione», ha aggiunto.

Lo speaker della Camera, Mike Johnson, ha detto alla Cnn che il presidente è stato trasparente riguardo ai suoi legami con il defunto finanziere pedofilo, regolarmente rispondendo alle domande della stampa, a differenza dei Clinton. Garcia ha replicato affermando che il presidente della Camera «è abituato a fare tutto ciò che Trump gli dice di fare». «Quindi, per essere molto chiari, ovviamente vogliamo parlare con il presidente Trump in merito all'indagine su Epstein», ha concluso.

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

