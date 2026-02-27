Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha definito Israele come «una rete di massacro che ha fatto del terrorismo e dell'occupazione la sua politica di Stato».

Secondo quanto riferisce Anadolu, il leader turco ha fatto questo riferimento allo Stato ebraico durante un discorso al gruppo parlamentare del suo partito Akp, dove ha accusato Israele di avere «fatto di tutto negli ultimi 10 giorni per danneggiare l'accordo raggiunto» tra l'Iran e gli Stati Uniti.

«Se la pace arriverà nella nostra regione, arriverà nonostante Israele, se la stabilità prevarrà, sarà così nonostante le provocazioni di Israele», ha aggiunto Erdogan.

«Non abbiamo ceduto ai giochi di Israele volti a fomentare nuovi conflitti nella nostra regione. Sappiamo che Israele non può tollerare nemmeno la minima possibilità di pace. Osservando le loro dichiarazioni degli ultimi 10 giorni, è chiaro che non ci troviamo di fronte a uno Stato razionale, bensì a un gruppo di radicali fanatici», ha detto Erdogan, accusando sia il governo israeliano che l'opposizione di utilizzare una «retorica genocida».

Frattanto, il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq, hanno discusso degli sforzi di mediazione nella guerra con l'Iran, secondo quanto riportato dalla televisione di stato omanita.