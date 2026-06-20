L'ipotesi è alquanto pazzesca: a Giza, in Egitto, esisterebbe una seconda Sfinge. Quello che al momento sta facendo scalpore sui social media si rivela, a un'analisi più attenta, un'interpretazione azzardata con una fragile base fattuale.

Hai fretta? blue News riassume per te La storia raccontata in un podcast è diventata virale e sta facendo scalpore in tutto il mondo: l'esperto di satelliti Filippo Biondi sostiene che ci sono prove dell'esistenza di una seconda Sfinge a Giza, in Egitto, nascosta sottoterra.

La tesi si basa su dati radar e satellitari che fornirebbero una vista in profondità nel sottosuolo, ma è proprio qui che iniziano i dubbi degli scienziati.

Un'ulteriore «prova» è fornita da una stele millenaria, la cui raffigurazione viene improvvisamente vista in modo del tutto nuovo, contrariamente alla consueta interpretazione scientifica.

Gli archeologi sono chiaramente in disaccordo: né le date né la posizione rientrano nel sistema conosciuto di Giza.

Inizia una musica drammatica.

Con voce calma, quasi solenne, Matt Beall annuncia una rivelazione sensazionale nel suo podcast «Matt Beall Limitless».

L'imprenditore statunitense, CEO di una grande catena di vendita al dettaglio, si è creato un enorme palcoscenico con questo format, dove viene dato spazio alle grandi idee, spesso anche a quelle che difficilmente trovano ascolto nella scienza tradizionale.

Nel mondo professionale, queste teorie difficilmente fanno scalpore, ma sui social network sviluppano un proprio slancio e raggiungono un pubblico di milioni di persone.

Nell'episodio in questione, Filippo Biondi, scienziato italiano di telerilevamento ed esperto di dati satellitari, è seduto in studio.

Poi arriva la frase che dà il tono alla trasmissione: oltre alla nota Sfinge delle piramidi - l'iconica statua di un leone con testa umana, risalente a oltre 4'500 anni fa, uno dei simboli più famosi dell'Egitto - ce ne sarebbe una seconda.

Un'affermazione che, se vera, riscriverebbe la storia di Giza, il famoso altopiano delle piramidi vicino al Cairo.

Dal clamore alla storia globale

Non è la prima volta che Biondi attira l'attenzione con teorie spettacolari.

È diventato noto al grande pubblico nel marzo 2025, quando le sue affermazioni su presunte strutture sotto le piramidi sono improvvisamente circolate in tutto il mondo.

Filippo Biondi (a sinistra) ospite del podcast «Matt Beall Limitless». In questo format, le idee spettacolari incontrano un pubblico aperto. Matt Beall Podcast

Dapprima il tabloid britannico «Daily Mail» riprende la storia, con grandi titoli e una grafica spettacolare. Poco dopo, «Focus Online» segue l'esempio nei Paesi di lingua tedesca.

Ma il vero slancio si è avuto altrove: su YouTube, TikTok e sui social network. Lì le teorie di Biondi si sono diffuse rapidamente, sono state ulteriormente affinate, reinterpretate e cliccate milioni di volte.

Quello che Biondi ha presentato l'anno scorso sembra fantascienza.

Con l'aiuto di dati radar e satellitari, il suo team sostiene di aver scoperto le prove di un sistema ampiamente ramificato sotto l'altopiano di Giza, con pozzi, passaggi e camere.

Le strutture cilindriche si estenderebbero sotto le piramidi fino a 600 metri di profondità e condurrebbero a grandi stanze a forma di cubo.

Ecco come dovrebbero apparire le presunte strutture sotto la piramide di Khafre: camere vicine alla superficie e pozzi profondi che condurrebbero a grandi cavità. La rappresentazione appare spettacolare, ma in alcuni casi circolano visualizzazioni ancora più ardite. Readmultiplex.com

Si tratta di una «megastruttura sotterranea», forse addirittura di una città nascosta.

La teoria del radar sotto pressione: cosa c'è davvero dietro?

La base delle sue teorie è un approccio sviluppato da Biondi per analizzare i dati radar provenienti dai satelliti.

Questi inviano onde elettromagnetiche alla terra, che vengono riflesse dalla superficie. Secondo il modello, minimi movimenti del terreno - ad esempio dovuti a microvibrazioni naturali, differenze di temperatura o acque sotterranee - portano a cambiamenti misurabili in questi segnali.

Il suo team vuole utilizzare queste deviazioni per trarre conclusioni sulle strutture presenti in profondità, fino a diverse centinaia di metri.

Non utilizza i propri satelliti, ma dati commerciali provenienti da sistemi come COSMO-SkyMed o ICEYE. Questi forniscono immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre e misurano i movimenti più fini, nell'ordine dei millimetri.

I dati sono generalmente accessibili liberamente, ma a pagamento.

La verifica dei fatti contraddice chiaramente la teoria

Ma è proprio qui che arrivano le critiche: un fact checking condotto dall'Osservatorio tedesco-austriaco dei media digitali (GADMO) insieme all'AFP giunge a una chiara conclusione: non esiste alcuna base scientifica per le affermazioni di Biondi.

Al contrario: gli esperti sono in netto disaccordo. Le onde radar penetrano solo pochi metri nel terreno solido, non centinaia. E anche l'idea di ricavare complesse strutture sotterranee da minimi movimenti di superficie è considerata altamente speculativa.

«I segnali radar vengono assorbiti quando penetrano nel terreno», afferma lo specialista radar statunitense Lawrence Conyers.

Anche dal campo dell'archeologia arrivano chiare critiche: l'egittologo francese Vincent Rondot rimprovera il fatto che le ipotesi vengano presentate come fatti. Il noto ex ministro delle antichità egiziano Zahi Hawass parla addirittura di «mere invenzioni».

Manca completamente una conferma indipendente delle teorie di Biondi: non ci sono studi verificabili né ritrovamenti in loco.

Per molti esperti è quindi chiaro che ciò che viene venduto come un fatto è soprattutto un'audace interpretazione di dati.

Ma nel podcast «Matt Beall Limitless», fa un ulteriore passo avanti: le vaghe «megastrutture» sotterranee diventano improvvisamente un'affermazione molto più concreta. Di dimensioni minori, ma con una forza archeologica molto maggiore.

Una seconda Sfinge.

Dal modello di dati al prossimo evento sensazionale

Lo studio del podcast è silenzioso, quasi solenne. Biondi siede su una poltrona di pelle gialla e sovradimensionata, soppesando le sue parole e utilizzando immagini di fisica per spiegare il suo metodo.

La terra è come una piscina, dice, sulla cui superficie alcune onde vengono amplificate.

Segue una sequela di termini tecnici, analogie e paroloni. Questo non facilita certo la comprensione. Al contrario, crea un'impressione di complessità, senza chiarire quanto siano effettivamente solide le affermazioni.

Il conduttore del podcast ascolta, annuisce e alla fine riassume il minuto di presentazione con una sola parola: «Fantastico».

Domande critiche? Neanche per sogno.

Poi ecco la vera bomba.

Oltre alle ultime scoperte radar, ci sono anche prove archeologiche di una seconda sfinge: la cosiddetta Stele del Sogno, una tavoletta di pietra iscritta tra le zampe della Grande Sfinge.

La cosiddetta Stele del Sogno della Sfinge si trova ancora oggi tra le zampe della Grande Sfinge sull'Altopiano di Giza, proprio di fronte alla monumentale statua nella sabbia del deserto. Wikimedia Commons

Biondi stesso lo ammette: non si è imbattuto da solo in questo indizio. È stata solo una soffiata a condurlo.

L'informatore: Damiano Piras, youtuber e autoproclamatosi ricercatore indipendente nel campo delle teorie alternative su Giza. Proprio nel marzo 2026 - che coincidenza - ha pubblicato un libro intitolato «The Dawn of a New Sphinx - A Hypothesis on the Location of Giza's Twin Sphinx» («L'alba di una nuova sfinge - Un'ipotesi sulla posizione della sfinge gemella di Giza»).

Su YouTube attira l'attenzione con il video «How I found the second Sphinx of Giza» («Come ho trovato la seconda sfinge di Giza»).

Comunque sia, per Biondi la Stele del Sogno è il pezzo perfetto del puzzle.

Foto storica della Stele del Sogno: ancora semisepolta nella sabbia del deserto, il monumento diventa visibile durante i primi scavi. La stele fu riscoperta solo nel 1818, quando la Sfinge fu riportata alla luce in epoca moderna. IMAGO / GRANGER Historical Picture

Un classico dell'egittologia reinterpretato

La Stele del Sogno è una delle reliquie più conosciute dell'Antico Egitto, un classico che non può mancare in nessuna introduzione all'egittologia. Si trova ancora oggi, sebbene gravemente danneggiata e restaurata, tra le zampe della Sfinge e fu eretta intorno al 1'400 a.C. dal faraone Thutmosis IV.

La leggenda narra che il giovane principe vi si addormentò. La sfinge gli apparve in sogno e gli promise la regalità, a una condizione: doveva liberarla dalla sabbia.

Iconograficamente, la stele raffigura una scena classica: Thutmose IV che compie sacrifici alla Sfinge.

La rappresentazione è impressionante: sia il faraone che la sfinge appaiono sdoppiati, disposti come immagini speculari.

È proprio qui che entra in gioco l'interpretazione di Biondi. Se sono raffigurate due sfingi, dovevano esserci anche due figure reali di leoni con testa umana.

Rappresentazione schematica della stele del sogno: il faraone Thutmosis IV è raffigurato due volte in immagine speculare e sta compiendo sacrifici alla sfinge. A destra indossa la corona blu (corona di guerra), a sinistra il velo di Nemes. Un simbolo solare alato si estende sopra la scena, seguito da un lungo testo geroglifico con la narrazione del sogno. Wikimedia Commons

Questa idea non è nuova. Già nel 2007 l'egittologo Bassam El Shammaa aveva formulato una tesi simile, basata anch'essa sulla doppia rappresentazione della stele.

Gli esperti la considerano ancora oggi non suffragata.

Da un punto di vista della ricerca, questa conclusione non è affatto corretta. Ignora un principio centrale dell'antica cultura egizia: il dualismo.

Il pensiero degli opposti pervade l'intera visione del mondo egizia. L'Alto e il Basso Egitto erano simbolicamente uniti, molte divinità apparivano in coppia, persino i re erano spesso raffigurati due volte, come sovrani di entrambe le parti del Paese.

Questa dualità simboleggia l'ordine, l'equilibrio e l'armonia cosmica. Nell'arte è spesso espressa attraverso il rispecchiamento e il raddoppio.

La doppia rappresentazione sulla stele del sogno non è quindi un progetto, ma un simbolismo.

In breve: due sfingi nell'immagine non significano due sfingi nella realtà.

Inoltre, non esistono ancora prove archeologiche di un secondo monumento. Per gli esperti, quindi, la questione è chiara: la teoria appartiene al regno della speculazione.

Il luogo della presunta scoperta

Biondi localizza la presunta seconda Sfinge in un punto specifico dell'altopiano di Giza. Il punto di partenza è una riflessione geometrica: traccia una linea corrispondente dalla Piramide di Cheope, analoga alla Sfinge conosciuta, che è in relazione con la Piramide di Chefren.

La posizione presunta è a nord-est della piramide di Khufu, verso il deserto.

Diagramma dell'altopiano di Giza: la sfinge conosciuta (in basso a destra) è collegata a un'ipotetica seconda sfinge (in alto a sinistra). Secondo Filippo Biondi, la loro posizione risulta da una disposizione assialmente simmetrica, che si rispecchia nelle piramidi. Le linee (A-D) mostrerebbero paralleli e proporzioni geometriche che indicano una seconda sfinge non ancora scoperta. Matt Beall Podcast

Tuttavia, non c'è alcuna struttura nascosta sul sito, ma solo un cumulo di sabbia e roccia solidificata alto circa 50 metri. Un'elevazione naturale, come spesso accade sull'altopiano.

La seconda sfinge sarebbe nascosta sotto questo cumulo, completamente celata sotto la superficie.

Tra scienza e fantasia

Nel podcast, Beall si appoggia alla schienale della poltrona. «Sconvolgente», dice.

È una parola che spiega molto.

Perché è proprio così che funzionano questi format: una tesi forte, un'apparizione sicura e, passo dopo passo, un'idea speculativa diventa una presunta scoperta.

I dubbi sorgono, ma raramente vengono approfonditi.

Biondi stesso sottolinea più volte di non essere un egittologo.

Lascia ad altri le domande sulla classificazione archeologica, ma non cerca conferme negli specialisti, bensì nel mondo della ricerca di YouTube.

Eppure l'archeologia sta dimostrando da anni come sia possibile fare le cose in modo diverso: nuovi metodi, sì, ma in stretto dialogo con la scienza consolidata.

Un esempio importante è il progetto internazionale ScanPyramids: fisici, ingegneri ed egittologi collaborano dal 2015 per analizzare la piramide di Khufu con tecnologie all'avanguardia.

Con l'aiuto della tomografia muonica - un tipo di scanner di particelle - nel 2017 il team ha scoperto una cavità precedentemente sconosciuta all'interno della piramide.

Ciò che rimane di quest'ipotesi

Quindi cosa rimane esattamente dell'idea di una seconda Sfinge? Essenzialmente, solo ciò su cui tutto si basa: i dati radar o più precisamente la loro interpretazione da parte di Biondi e del suo team.

Queste misurazioni non mostrano una nuova Sfinge, ma solo anomalie nel sottosuolo. Se si tratti di strutture naturali, di differenze tra le rocce o di qualcosa creato dall'uomo è una questione completamente aperta.

I ricercatori sottolineano che questi dati da soli non possono provare l'esistenza di strutture monumentali.

C'è anche un problema fondamentale con l'ubicazione del sito: l'intero complesso di Giza è chiaramente orientato verso il Nilo, non per caso, ma per ragioni pratiche e religiose.

Ricostruzione dell'altopiano di Giza: le piramidi sono chiaramente orientate verso il Nilo (in basso nella foto). I materiali da costruzione venivano consegnati attraverso le strutture portuali e le strade di accesso; allo stesso tempo, i templi, le sfingi e le piramidi lungo questo asse fanno parte di un sistema religioso comune. Jeanclaudegolvin.com

I materiali da costruzione venivano trasportati attraverso il Nilo, che forniva l'accesso al complesso. Nella visione del mondo egizio, il fiume segnava anche il confine tra il regno dei vivi a est e quello dei morti a ovest.

I templi, i camminamenti e la Sfinge fanno parte di questo sistema. Quest'ultima è anche saldamente integrata nel complesso del tempio mortuario della Piramide di Khafre.

Una seconda sfinge dietro la piramide di Khufu, in direzione del deserto, non rientrerebbe in questo ordine logistico o simbolico.

Lo stesso Biondi sogna di arrivare un giorno in fondo alla questione con degli scavi. Nel podcast parla di voler testare l'ipotesi, prima o poi, direttamente sul posto, tra le sabbie di Giza.

Ma è proprio questo il punto: l'archeologia segue le regole, non l'intuizione.

E così la Sfinge di Biondi rischia di rimanere esattamente ciò che è oggi: niente di più che un'idea fissa.