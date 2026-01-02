  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra «Mosca colpirà il 7 gennaio in un maxi attacco per sabotare la pace»: lo dice l'intelligence ucraina

SDA

2.1.2026 - 20:50

L'Esercito russo si starebbe preparando per agire nel giorno del Natale ortodosso (immagine d'archivio d'illustrazione).
L'Esercito russo si starebbe preparando per agire nel giorno del Natale ortodosso (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE

Dopo il presunto attacco alla residenza di Vladimir Putin di Novgorod, di cui neppure la Cia ha trovato traccia, la Russia starebbe preparando una nuova «provocazione su larga scala» per il 7 gennaio per far ricadere la colpa sull'Ucraina con l'obiettivo di far fallire i negoziati mediati dagli Stati Uniti.

Keystone-SDA

02.01.2026, 20:50

È quanto si aspetta il servizio di intelligence estero di Kiev, secondo cui il piano di Mosca prevede un'operazione con vittime, in un sito religioso o di altra natura simbolica in Russia o nei territori ucraini occupati dalle forze russe nel giorno del Natale ortodosso, e «la diffusione da parte del Cremlino di nuove informazioni inventate e pretestuose per preparare il pubblico russo e straniero a un'ulteriore escalation» della guerra.

Per fornire prove del presunto coinvolgimento dell'Ucraina, aggiungono gli 007, i piani russi includono l'utilizzo di detriti di droni d'attacco di fabbricazione occidentale, lanciati sul luogo stabilito dalla linea di combattimento. Un'altra false flag, denuncia dunque l'intelligence ucraina, in «pieno stile operativo dei servizi segreti russi».

Dossier inviato agli Usa

Nel tentativo di convincere Donald Trump delle responsabilità ucraine, Mosca ha intanto affermato di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni ucraini che avrebbero preso di mira la casa di Putin a fine anno.

«La decodifica della memoria dei controllori di navigazione del drone conferma inequivocabilmente che l'obiettivo dell'attacco era il complesso della residenza presidenziale», ha detto Igor Kostyukov, capo della Direzione generale dello stato maggiore. «Riteniamo che questo passo risolva tutti i dubbi e faciliti l'accertamento della verità», ha insistito.

Zelensky: «Mosca non vuole che questa guerra finisca»

La Russia ha inoltre denunciato che è salito a 27 il bilancio delle vittime dell'attacco al villaggio di Khorly, nella parte della regione di Kherson sotto il suo controllo, sottolineando che tra le vittime figurano anche due bambini. Ma per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è Mosca a non volere che «questa guerra finisca», continuando a «uccidere, nonostante tutti gli sforzi del mondo, e in particolare degli Stati Uniti, nel processo diplomatico».

Lo dimostra, ha denunciato il leader di Kiev, l'ultimo «feroce attacco russo» sulla città di Kharkiv, dove «due missili» hanno colpito una zona residenziale. Le autorità locali parlano di almeno 25 feriti. Un altro raid russo su obiettivi civili è stato segnalato nella regione di Zaporizhzhia, mentre il ministero della Difesa di Mosca rivendica di aver conquistato nove insediamenti in una settimana.

Nuovo capo all'intelligence

In questo quadro, Zelensky ha annunciato la nomina del nuovo capo dell'ufficio presidenziale, dopo le dimissioni a fine novembre di Andriy Yermak coinvolto in uno scandalo di corruzione. E ha scelto il capo dell'intelligence militare Kyrylo Budanov, a sua volta sostituito da Oleh Ivashchenko, attuale capo del servizio di intelligence estero.

«In questo momento, l'Ucraina ha bisogno di più attenzione alle questioni di sicurezza, allo sviluppo delle Forze di Difesa e di Sicurezza ucraine e al percorso diplomatico dei negoziati», ha spiegato Zelensky. «E Kyrylo ha l'esperienza e la forza sufficiente per produrre risultati».

I più letti

Ustionata pure la proprietaria del bar «Le Constellation»: «È molto difficile per noi parlarne»
«Ero circondata da persone in fiamme, un angelo custode mi ha salvata»: il racconto della 17enne sopravvissuta
Inferno a Crans-Montana, scatta l'appello a donare il sangue. Una giovane residente in Ticino fra i dispersi
Il bar di Crans-Montana pubblicizzava le sue feste con candele scintillanti su bottiglie di champagne
Un nuovo video mostra come il soffitto del bar di Crans-Montana ha preso fuoco

La guerra in Ucraina

Guerra. Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson

GuerraCapodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson

Guerra in Ucraina. Putin ai soldati: «Crediamo in voi e nella nostra vittoria»

Guerra in UcrainaPutin ai soldati: «Crediamo in voi e nella nostra vittoria»

Guerra in Ucraina. Mosca mostra il video del drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin

Guerra in UcrainaMosca mostra il video del drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin

Guerra in Ucraina. Kiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in UcrainaKiev: «Nessuna prova del raid sulla villa di Putin», il 6 vertice europeo

Guerra in Ucraina. Zelensky: «Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace»

Guerra in UcrainaZelensky: «Non mi fido di Putin, non vuole davvero la pace»

Altre notizie

Guerra in Ucraina. Zelensky annuncia: «Cambio il ministro della Difesa». Ecco Mykhailo Fedorov

Guerra in UcrainaZelensky annuncia: «Cambio il ministro della Difesa». Ecco Mykhailo Fedorov

Medio Oriente. Trump avverte l'Iran: «Se colpite i manifestanti interverremo»

Medio OrienteTrump avverte l'Iran: «Se colpite i manifestanti interverremo»

Ecco cos'è successo. Mamdani revoca le misure sull'antisemitismo e scatena l'ira di Israele

Ecco cos'è successoMamdani revoca le misure sull'antisemitismo e scatena l'ira di Israele