Sono circa 100mila – secondo gli organizzatori – gli israeliani scesi in piazza stasera a Tel Aviv in un protesta contro il governo di Benyamin Netanyahu e per un accordo che riporti a casa gli ostaggi ancora a Gaza a 6 mesi dal loro rapimento da parte di Hamas.

I media parlano invece di «decine di migliaia» ma la definiscono «la più grande dal 7 ottobre». La protesta si è svolta lungo il ministero della Difesa – l'unico a Tel Aviv – per concentrarsi all'incrocio della Ayalon, la tangenziale, rinominata «Piazza della democrazia». Tra gli slogan campeggiano quelli che chiedono «elezioni subito» e «Liberate gli ostaggi subito».

