  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Condanna 17 anni di reclusione all'ex premier Imran Khan e alla moglie

SDA

20.12.2025 - 13:34

Nuova condanna per Khan.
Nuova condanna per Khan.
Keystone

Un tribunale pakistano ha condannato l'ex primo ministro Imran Khan e sua moglie Bushra Bibi a 17 anni di reclusione per corruzione legata ai regali ricevuti dal leader incarcerato mentre era in carica.

Keystone-SDA

20.12.2025, 13:34

La sentenza è l'ultima battuta d'arresto legale per Khan, che ha affrontato moltissime cause da quando il suo governo è stato destituito nel 2022. Khan, incarcerato dal 2023, ha negato le accuse denunciando le autorità di persecuzione politica. Sia Khan che Bibi erano già stati condannati a 10 anni di reclusione per violazione penale della fiducia e a sette anni per corruzione in un altro procedimento.

Secondo la legge pakistana, i funzionari governativi devono dichiarare tutti i regali ricevuti, ma possono tenere quelli di valore inferiore a una certa soglia o riacquistarli a prezzo scontato. La sentenza è stata emessa con l'accusa di aver sottovalutato un set di gioielli del marchio di lusso italiano Bulgari che il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman aveva regalato a Khan e a sua moglie nel maggio 2021.

Il caso è separato da uno precedente, legato agli orologi di lusso anch'essi regalati dal principe bin Salman. In un post su X, il partito dell'ex primo ministro Pakistan Tehreek-e-Insaf ha affermato che l'ultima condanna da parte di un «tribunale farsa serve solo a prolungare l'incarcerazione illegale e ingiusta di Imran Khan». «Tutto il mondo sa che questi casi hanno motivazioni politiche», ha aggiunto. Il portavoce del partito Syed Zulfikhar Bukhari ha dichiarato all'Afp che la sentenza «ignora i principi fondamentali della giustizia».

I più letti

Romina Power si racconta tra Al Bano e la figlia scomparsa Ylenia
Foto o sesso per andare al Grande Fratello: l'accusa di Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini
Un'altra rapina a Cadenazzo, ferita la commessa
Federica Pellegrini è incinta e svela il sesso del bebè
Ecco 10 regali di Natale che non piaceranno solo agli appassionati di tecnologia

Altre notizie

Guerra. Kiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio

GuerraKiev colpisce una nave da guerra russa nel Mar Caspio

Lo scandalo continua. Pubblicate le carte di Epstein, nei documenti oltre 1200 vittime

Lo scandalo continuaPubblicate le carte di Epstein, nei documenti oltre 1200 vittime

Tensioni. Gli USA annunciano di aver colpito 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria

TensioniGli USA annunciano di aver colpito 70 obiettivi dell'Isis negli attacchi in Siria