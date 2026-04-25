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25 aprile Celebrazioni in Italia per l'81mo anniversario della Liberazione, Mattarella all'Altare della Patria

SDA

25.4.2026 - 11:19

In Italia si celebra l'Anniversario della liberazione.
In Italia si celebra l'Anniversario della liberazione.
Keystone

Con l'omaggio all'Altare della Patria del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno preso il via in Italia le celebrazioni per l'81mo anniversario della Liberazione.

Keystone-SDA

25.04.2026, 11:19

25.04.2026, 11:25

Ad accompagnarlo i presidenti del Senato Ignazio La Russa, della Camera Lorenzo Fontana, del Consiglio Giorgia Meloni, della Corte costituzionale Giovanni Amoroso, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Portolano.

Terminata la cerimonia il Capo dello Stato si trasferirà a San Severino Marche, città scelta quest'anno per la commemorazione ufficiale.

La festa della Liberazione è stata istituita per commemorare la fine del ventennio fascista e della tragica esperienza della Repubblica di Salò. Essa ricorda infatti la giornata del 25 aprile 1945 che vide l'insurrezione di Milano e la presa di numerose città del Nord da parte delle formazioni partigiane.

«Uno dei momenti decisivi della propria storia»

«Oggi l'Italia celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione. Il popolo italiano ricorda uno dei momenti decisivi della propria storia: la fine dell'occupazione nazista e la sconfitta dell'oppressione fascista, che aveva negato agli italiani libertà e democrazia», ha detto la premier Meloni.

«Oggi celebriamo i valori scolpiti nella Costituzione repubblicana, che hanno permesso all'Italia di diventare quello che è e che le viene riconosciuto da tutti: una Nazione forte e autorevole, protagonista sullo scenario europeo e internazionale», ha aggiunto.

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