Le oscure previsioni sul futuro dell'Occidente e della Nato: «È finita, ora la guerra è possibile»

Preambolo

C'è qualcosa di marcio nello Stato danese, dice la prima ministra Mette Frederiksen. Dopo l'inversione di rotta di Donald Trump sulla politica ucraina, Copenaghen sta reagendo con decisione.

La Danimarca sta investendo altri 6,3 miliardi nelle sue forze armate.« "Il mondo sembra inquieto? Sì. C'è motivo di credere che presto sarà tutto finito? No"», afferma Frederiksen, spiegando questo passo. Il suo Paese investirà quindi il 3% del PIL nella difesa.

Questa frase chiarisce che è arrivato il momento in cui «Se non possiamo avere il miglior equipaggiamento, compreremo la cosa migliore successiva. Ora conta solo una cosa: la velocità».

L'ex generale USA: «La Nato è finita. La guerra è possibile»

Barry McCaffrey è un militare pluri decorato: l'ex generale dell'esercito statunitense ha ricevuto tre Cuori Viola durante la sua carriera attiva, è stato onorato con due Stelle d'Argento e ha ricevuto due volte la Distinguished Service Cross sul petto.

L'oggi 82enne ne sa qualcosa di guerra.

McCaffrey dipinge un quadro desolante del futuro dell'Occidente: vede l'inversione di 180 gradi di Donald Trump nella politica sull'Ucraina come l'inizio della fine della Nato.

«Purtroppo, il mio punto di vista è che il danno è stato fatto», cita «Raw Story» l'ex militare. «Ormai è irreversibile».

Il concetto di deterrenza non funziona più, spiega McCaffrey: «Non c'è il minimo argomento razionale tra le potenze europee per fidarsi dell'impegno degli Stati Uniti nei confronti della Nato e dell'Articolo 5».

Nessuno crede che Trump difenderà gli Stati baltici in caso di invasione russa.

La Nato aveva mantenuto la pace per «quattro generazioni»: «Penso che sia finita», dice McCaffrey, seppellendo l'alleanza.

Paesi come la Finlandia, la Svezia, gli Stati baltici e la Polonia, più vicini alla Russia, «sono sotto pressione», spiega l'americano. In vista della possibile perdita del sostegno degli Stati Uniti, l'Europa dovrebbe essere contenta che i britannici e i francesi abbiano armi nucleari.

«Altrimenti, anche la sicurezza nucleare che gli Stati Uniti forniscono ai nostri alleati in Europa verrebbe meno», afferma McCaffrey.

In questo contesto si inscrivono secondo lui anche le ambizioni di Trump sulla Groenlandia: queste avrebbero senso solo se il tycoon prendesse in considerazione l'idea di ritirarsi dalla Nato, che gestisce una base sull'isola che potrebbe quindi essere persa dagli Stati Uniti.

«Il governo statunitense ha fatto una serie di annunci psicotici che hanno confuso la leadership globale», riassume l'ex generale. «In Europa pensano che scompariremo durante l’amministrazione Trump».

E cosa significa questo per il mondo? «Beh, credo che aumenti la probabilità di una guerra».

L'Ex comandante britannico: «La guerra ora è probabile»

L'americano McCaffrey non è forse un po' troppo pessimista? Che cosa ha da dire un britannico che un tempo era il vice comandante supremo degli Alleati in Europa? «Penso», dice l'ex generale Richard Shirreff a Times Radio, «che gli eventi dell'ultima settimana abbiano reso molto, molto più probabile una guerra con la Russia entro i prossimi tre-cinque anni».

Adottando la retorica di Putin, Trump si è «messo a letto con una persona accusata di crimini di gerra», ha criticato il 69enne. «Sembra che [Trump] stia sacrificando l'Ucraina».

Se l'Europa e il Canada non interverranno, sarà difficile per Kiev, prevede. Egli consiglia al suo governo di aumentare la spesa per la difesa ad almeno il 3% del prodotto interno lordo.

«A Mosca non potrebbero essere più felici», continua. «La Russia non rinuncerà al suo piano di distruzione dell'Ucraina». L'annessione di ampi territori e l'istituzione di un governo fantoccio è l'obiettivo minimo del Cremlino.

«Trump sta creando le condizioni perché ciò avvenga». Shirreff ricorda il ritiro degli Stati Uniti dall'Afghanistan, che Trump ha concordato con i talebani senza consultare il governo - con il risultato che quest'ultimo è stato cacciato da Kabul.

Il 47esimo presidente statunitense ha ragione a chiedere un maggiore coinvolgimento dell'Europa, ma il suo comportamento mina l'articolo 5 della NATO, poiché un attacco a un membro è un attacco all'intera alleanza.

«Il mondo è un posto diverso questa settimana rispetto alla scorsa. La Pax Americana è finita. È un mondo diverso».

È necessario formare una «coalizione dei volenterosi» all'interno della NATO. Questa non deve solo considerare una strategia per l'Ucraina, ma anche come sostituire le capacità statunitensi nel tempo. Ciò richiederebbe «un cambiamento fondamentale di mentalità».

Il fatto che l'Europa possa fornire truppe di pace solo se Mosca è d'accordo è un problema. Secondo l'ex militare, Putin dovrebbe prima farsi «sanguinare il naso» in Ucraina prima di cedere. Se lo facesse, le unità europee dovrebbero avere «una vera forza militare», perché «La Russia, a un certo punto, probabilmente tornerà».

Lo storico e YouTuber tedesco: «Penso a come dissociarsi dall'America»

Torsten Heinrich non è un ex comandante, ma uno storico militare. Il tedesco si definisce uno «stratega da salotto»: sui suoi canali YouTube mostra i suoi gatti Siegfried, Etzel e Hjördis - oppure discute di ciò che sta accadendo sul fronte ucraino, sempre con calma e obiettività. Heinrich produce i suoi video da Panama.

«Non sono un uomo di sinistra», dice Heinrich di sé. Durante i suoi streaming, il pubblico gli invia spesso messaggi con «saluti molto patriottici». Ma l'emigrante non è di destra: sostiene l'Ucraina ed è sempre chiaramente filo occidentale.

Come reagisce dunque questo tedesco al comportamento di Trump? Si tratta di «una rottura culturale totale»: «Sta distruggendo qualcosa», dice Heinrich, inorridito. «Non voglio ancora accettarlo». Riguardo al nuovo presidente, assicura: «Ho cercato di vedere i lati positivi».

Ma ora è finita: «Sottolineo in tutti i flussi quanto io sia filo americano», dice Heinrich, «ma da stasera penso a come dissociarci dagli USA».

Alla domanda se Trump possa essere paragonato al ministro degli Esteri britannico Neville Chamberlain, che pensava di poter dissuadere Adolf Hitler dall'entrare in guerra con l'accordo di Monaco del 1938, lo storico militare ha una risposta chiara.

Afferma che questo paragone non è valido, perché l'Occidente ricevette almeno la promessa dalla Germania nazista che Berlino non avrebbe attaccato i suoi vicini.

Poiché Putin non vuole dare tali garanzie, Heinrich si rifà a un'altra caduta di stile della storia: ciò che Putin e Trump stanno facendo ricorda più il Patto Molotov-Ribbentrop, alias il Patto Hitler-Stalin, in cui i nazisti e i sovietici si accordarono sulla non aggressione mutuale e sulla divisione dell'Europa orientale nel 1939.

La Germania, giova ricordarlo, ruppe il patto due anni dopo che era stato stipulato, invadendo l'Unione Sovietica il 22 giugno 1941 con l'Operazione Barbarossa.