Germania 35 anni fa la prima riunione del Parlamento tedesco riunificato

SDA

18.12.2025 - 14:51

Elisabeth Kaiser, incaricata del Governo tedesco per la parte orientale del paese
Keystone

Il 20 dicembre 1990, si costituì il primo Bundestag tedesco riunificato nell'edificio del Reichstag a Berlino, all'epoca non ancora ristrutturato, la seduta fu aperta dal presidente anziano Willy Brandt, l'ex cancelliere federale della Ostpolitik.

Keystone-SDA

Le elezioni si erano tenute il 2 dicembre 1990.

Oggi il parlamento tedesco ha ricordato quella data. La presidente del Bundestag Julia Kloeckner ha sottolineato che quella della «Riunificazione tedesca è una storia di successo». Ha anche ricordato proprio le parole di Willy Brandt in occasione della seduta inaugurale: «i muri nella mente spesso durano più a lungo di quelli costruiti con blocchi di cemento».

Elisabeth Kaiser, incaricata del Governo federale per la parte orientale del Paese, ha ricordato la diversità con la quale i tedeschi occidentali entrarono nella democrazia dopo la Seconda guerra mondiale, con il miracolo economico, rispetto a quanto accaduto ai tedeschi orientali dopo la Riunificazione, con i complicati anni Novanta e Duemila, ricordando come: «in effetti, ancora oggi esistono regioni della Germania in cui le persone guadagnano molto meno rispetto alla media nazionale».

Dalle tribune hanno seguito il dibattito l'ex presidente del Bundestag Wolfgang Thierse e l'ex presidente della Volkskammer, il parlamento della Ddr, Sabine Bergmann-Pohl, entrambi originari dell'Est del paese.

