Gaza è un cumulo di macerie, meno dell'1% è stato rimosso. Keystone

Si ritiene che i corpi di circa 8 mila palestinesi siano ancora sotto le macerie nella Striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso, dopo due anni di guerra. Lo sostiene un rapporto dei media israeliani che citano un funzionario delle Nazioni Unite.

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Il quotidiano Haaretz, come riporta l'agenzia Anadolu, citando un funzionario anonimo del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, ha affermato che considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe richiedere fino a sette anni.

Migliaia di corpi sono ancora sepolti sotto gli edifici crollati in tutta l'enclave, ha aggiunto il funzionario, mentre le famiglie continuano ad attendere di poter recuperare e seppellire i propri cari.

La valutazione si basa sui dati delle autorità palestinesi della protezione civile, che hanno segnalato gravi carenze di attrezzature e capacità, tali da rallentare gli sforzi per sgomberare vaste aree devastate.