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Serbia A Belgrado la seconda protesta più grande dalla caduta di Milosevic

SDA

24.5.2026 - 16:18

Una folla oceanica ha chiesto la convocazione di elezioni anticipate.
Una folla oceanica ha chiesto la convocazione di elezioni anticipate.
Keystone

Oltre 180'000 persone si sono radunate ieri sera a Belgrado per chiedere elezioni anticipate, nel tentativo di dare nuova linfa al movimento di protesta scatenato dall'incidente ferroviario del 2024, secondo un osservatorio indipendente.

Keystone-SDA

24.05.2026, 16:18

24.05.2026, 16:27

L'opposizione chiede da tempo un'indagine sulla corruzione legata al crollo della pensilina della stazione ferroviaria di Novi Sad, avvenuto nel novembre 2024 e che causò 16 morti, attribuiti dai manifestanti alla corruzione endemica.

Tra le 180'000 e le 190'000 persone hanno partecipato alla protesta, secondo quanto riportato da Arhiv javnih skupova (AJS), un gruppo indipendente composto da giornalisti e intellettuali specializzato nel conteggio dei manifestanti.

Secondo l'osservatorio, si è trattato della seconda protesta più grande in Serbia dalla caduta dell'autoritario presidente Slobodan Milošević nel 2000. Una precedente manifestazione del movimento studentesco aveva portato in piazza tra le 275'000 e le 325'000 persone.

Il capo della polizia nazionale serba, Dragan Vasiljević, ha indicato una partecipazione di circa 34'300 persone alla manifestazione. La polizia e l'AJS (Agenzia Nazionale di Polizia serba) forniscono regolarmente cifre con notevoli discrepanze.

Più di 20 persone sono state arrestate in seguito agli scontri tra la polizia e manifestanti mascherati che lanciavano pietre, i quali sono stati affrontati con gas lacrimogeni, al termine della manifestazione di ieri.

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