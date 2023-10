La nuova stazione di Belgrado Keystone

Il presidente serbo Aleksandar Vucic è intervenuto a Belgrado alla cerimonia di inaugurazione della nuova stazione ferroviaria della capitale Beograd Centar, sottolineando che si tratta di una opera strutturale fortemente da lui voluta e realizzata in tempi record.

Sarà, ha aggiunto, un nuovo simbolo del Paese che cambia e si modernizza. La Serbia, ha detto, ha ora una delle stazioni più belle d'Europa.

Vucic ha approfittato dell'evento per fare gli auguri ai serbi per il 79/mo anniversario della liberazione di Belgrado dall'occupazione nazista, il 20 ottobre 1944. Estesa su oltre 6 mila metri quadrati, dispone di 12 scale mobili, 10 ascensori, negozi, ristoranti, caffè, una banca, una farmacia, un centro di noleggio auto, un punto di promozione turistica, un commissariato di polizia.

Frutto di un investimento di 81 milioni di euro, la nuova stazione nella zona di Prokop sostituisce la vecchia stazione ferroviaria centrale, accanto a quella degli autobus, il cui edificio in evidente decadenza, è stato ristrutturato negli anni scorsi, unitamente alla risistemazione della piazza antistante.

Il treno in Serbia non è molto popolare a causa di convogli ancora lenti e obsoleti, e a loro posto sono preferiti di gran lunga gli autobus di linea, che coprono in maniera molto capillare l'intero territorio nazionale, in servizio anche sui Comuni più piccoli e distanti, oltre che su collegamenti con numerosi Paesi europei occidentali, dove più numerose sono le comunità di immigrati serbi.

