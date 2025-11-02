  1. Clienti privati
Germania Arrestato un siriano a Berlino: «Preparava attacchi jihadisti»

SDA

2.11.2025 - 16:24

Terrorismo: arrestato siriano a Berlino, ma la procura non precisa la natura degli attentati.
Keystone

Le autorità tedesche hanno dichiarato di aver arrestato a Berlino un siriano di 22 anni sospettato di avere pianificato un attacco terroristico «jihadista», senza fornire dettagli sul presunto complotto.

Keystone-SDA

02.11.2025, 16:24

02.11.2025, 16:48

La procura della capitale tedesca fa sapere che il giovane è stato arrestato nel quartiere di Neukölln, ed è trattenuto in un centro di detenzione e comparirà in serata davanti a un giudice istruttore domenica sera. È accusato di aver pianificato «un attacco di matrice jihadista».

Il quotidiano Bild ha riferito che una perquisizione da parte di unità speciali della polizia in tre indirizzi residenziali berlinesi collegati al sospettato ha portato alla luce oggetti che potrebbero essere utilizzati per costruire esplosivi.

Il quotidiano ha affermato che si pensa che il presunto complotto sia un attacco a Berlino, ma che non sono ancora emersi ulteriori dettagli.

Negli ultimi mesi la Germania ha assistito a diversi attacchi con coltelli. Berlino resta sotto vigile sorveglianza, soprattutto dopo il sanguinoso attacco jihadista del 2016 in un mercatino di Natale, quando un camion travolse la folla, uccidendo 12 persone.

