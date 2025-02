Migliaia di persone manifestano a Berlino Keystone

Migliaia di persone, e soprattutto tantissimi giovani, si stanno raggruppando a Berlino nella Platz della Republik, a pochi passi dal Bundestag, per dare il via alla grande manifestazione popolare contro l'ultradestra di Afd e la Cdu di Friedrich Merz.

«Salvate il Brandmauer» è lo slogan che si riferisce al cordone sanitario dei partiti contro l'ultradestra. Qui confluiscono diversi cortei, con l'intenzione di raggiungere a piedi la sede della Cdu, nell'Adenauer Haus.

Il bersaglio polemico principale dei manifestanti resta il leader della Cdu e candidato cancelliere al voto del 23 febbraio.

«Nero più blu più giallo fa un bruttissimo marrone, faceva già schifo nel '33», si legge sullo striscione di Patrick. «Adesso è arrivato il momento di capire cosa noi e non i nostri nonni avremmo fatto», ha scritto invece un'altra ragazza tedesca, Emilia.

«Merz come von Papen», si legge sul manifesto di Garcia, che è spagnolo e tedesco, rievocando lo storico cancelliere che aprì a Hitler.

Merz: «La Cdu non collaborerà con l'ultradestra di AfD»

«È stato detto più volte chiaramente: non ci sarà alcuna collaborazione fra noi e AfD. Noi lottiamo per avere maggioranze nel centro del nostro sistema democratico».

È quello che ha detto in mattinata il capo della Cdu Friedrich Merz, candidato cancelliere per le urne del 23 febbraio, parlando alla stampa a margine di una visita al centro in cui lunedì si terrà il congresso di partito della Cdu.

Alla domanda se accetterà i voti di AfD per raggiungere la maggioranza ha risposto: «no», aggiungendo di poterlo «garantire personalmente».

Merz ha spiegato che al momento la difficoltà di raggiungere maggioranze in parlamento dipende dal fatto che il governo del semaforo sia crollato.

Il leader della Cdu, che nei giorni ha incassato una sconfitta al Bundestag, dove non è passata la proposta di legge sulla stretta ai migranti, vuole presentare un «sofort programm», una sorta di «programma blitz» con il piano dei conservatori sull'immigrazione.