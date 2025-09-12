A Chicago la gente ha paura: «Quello che Trump sta facendo è spaventoso»

Donald Trump sta pensando di lanciare una grande offensiva da parte della polizia federale per l'immigrazione (ICE) a Chicago. ats

Ogni settimana, Francisco Arriaga organizza una cena nel seminterrato della sua chiesa di Chicago, ma al momento non sta allestendo molti tavoli, perché i fedeli stanno diventando scarsi per paura di arresti di massa degli immigrati.

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Tutti hanno paura, non solo quelli che sono qui illegalmente», ha detto all'AFP il direttore musicale della chiesa cattolica di St. Paul, nel quartiere latino di Pilsen a CHicago.

«Normalmente avrei il doppio dei tavoli pronti, ma l'ultima volta sono venute solo tre persone», ha continuato.

A Cermak Road, l'arteria principale del quartiere sud-occidentale di Chicago, negozi e ristoranti hanno visto il loro numero crollare nelle ultime settimane.

I residenti temono una grande offensiva da parte della polizia federale per l'immigrazione (ICE), annunciata dall'amministrazione Donald Trump e sono preoccupati per la minaccia del presidente di inviare truppe federali nella terza città più grande del Paese - come ha già fatto a Los Angeles e Washington.

«Se la gente pensa che si fermerà ai migranti», in realtà «permetterà al regime di Trump di normalizzare» la situazione «e chiunque può essere il prossimo», avverte il consigliere comunale di Chicago Byron Sigcho-Lopez.

Secondo il censimento del 2020, quasi un abitante di Chicago su tre – 800'000 su 2,7 milioni – si identifica come latinoamericano e le stime parlano di circa 150'000 immigrati illegali.

«Mai affrontato questo problema»

I fratelli Ruiz, Eric e Jessie, di 45 e 50 anni, vivono nel quartiere di Pilsen da quando erano bambini. Come il padre, sono cittadini americani. Nonostante questo, temono l'arresto arbitrario.

Dal ritorno al potere di Trump, che ha fatto della lotta all'immigrazione una priorità del suo secondo mandato, si sono moltiplicate le notizie di arresti di questo tipo, che a volte prendono di mira immigrati che si trovano negli Stati Uniti da molto tempo, alcuni dei quali vengono mandati in centri di detenzione dalle condizioni insopportabili.

«È sempre nella mia mente. Sono preoccupato per mio padre, ormai settuagenario», dice Eric.

«Siamo cresciuti qui e non abbiamo mai avuto a che fare con questo», aggiunge Jessie, che si aspetta una forte reazione a qualsiasi offensiva anti-immigrazione. «La città non gradirà i raid dell'ICE e Donald Trump li userà come pretesto per inviare la Guardia Nazionale», prevede.

Mike Oboza, un cantante di cabaret, ha recentemente assistito a un arresto da parte della polizia federale dell'immigrazione nel quartiere. È ancora scosso. «Non sapevo cosa fare. Ero paralizzato», dice. «Non so se e quando potrò cantare di nuovo».

Robert Pape, professore di scienze politiche all'Università di Chicago, teme che la metropoli settentrionale si stia trasformando in una «polveriera».

«Per chi ha troppa paura di uscire»

Poiché l'intervento militare potrebbe essere accolto con violenza, il professore insiste su «un messaggio di non violenza».

«Alla gente non piace il crimine, ma ancor meno le occupazioni militari, e di certo non gradirà uno stato di polizia se si protrae per mesi e mesi», avverte l'accademico.

Per il momento, i residenti del quartiere stanno cercando di andare avanti e, in alcuni casi, di portare la voce di coloro che si sono chiusi in casa e limitano i loro movimenti.

Come Vanessa Escobar, studentessa 18enne della Roosevelt University, venuta a manifestare contro l'ICE, lunedì sera nel centro di Chicago, a circa dieci chilometri da Pilsen.

«Sono messicano-americana ed è importante che la mia comunità sia ascoltata. Sono qui per le persone che hanno troppa paura per uscire», dice. «Quello che Trump sta facendo è spaventoso».

In mezzo al tumulto, c'è stata una notizia gradita: «El grito» (il grido), l'evento clou della Giornata dell'Indipendenza messicana, che era stato rimandato per un po' a causa dell'intensificarsi delle operazioni della polizia dell'immigrazione, è stato finalmente riprogrammato. La prossima settimana si terrà nella chiesa di San Paolo, invece che in un parco del centro.