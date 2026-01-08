Dopo attacchi notturniA Dnipropetrovsk più di un milione di famiglie senza acqua e luce
SDA
8.1.2026 - 10:06
Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese.
Keystone-SDA
08.01.2026, 10:06
08.01.2026, 12:23
SDA
Lo ha dichiarato Oleksii Kuleba, vice premier e ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, in messaggi sui social media.
«I lavori di riparazione sono in corso» ha affermato.