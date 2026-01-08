  1. Clienti privati
Dopo attacchi notturni A Dnipropetrovsk più di un milione di famiglie senza acqua e luce

SDA

8.1.2026 - 10:06

Dall'inizio della guerra in Ucraina, la Russia ha incessantemente colpito con droni e missili le infrastrutture energetiche ucraine (foto d'archivio)
Keystone
Keystone

Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese.

Keystone-SDA

08.01.2026, 10:06

08.01.2026, 12:23

Lo ha dichiarato Oleksii Kuleba, vice premier e ministro dello Sviluppo Comunitario e Territoriale ucraino, in messaggi sui social media.

«I lavori di riparazione sono in corso» ha affermato.

