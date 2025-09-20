Ieri a Gaza City. Keystone

I media palestinesi riportano di «pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco» in diverse aree di Gaza City». Lo riferiscono i siti israeliani. Secondo Al-Jazeera gli attacchi sono «implacabili e continui».

Keystone-SDA SDA

Dall'alba i morti, secondo la tv araba, sono stati in totale 17 di cui 14 in città, secondo fonti sanitarie.

Uno dei morti, secondo le stesse fonti, sarebbe un palestinese ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre attendeva aiuti nel centro della città. Quattro le vittime e diversi i feriti per un raid aereo nel quartiere di Tuffah, nel nord-est.

Sempre secondo Al-Jazeera, che riporta fonti dell'ospedale di al-Shifa, le forze armate israeliane avrebbero bombardato un rifugio trasformato in scuola, uccidendo almeno due bambini e ferendone diversi altri. Almeno 8 le persone uccise invece da un bombardamento nei pressi della Banca di Palestina, nel distretto di Tal al-Hawa, questa mattina presto.