  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente A Gaza pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco»

SDA

20.9.2025 - 10:22

Ieri a Gaza City.
Ieri a Gaza City.
Keystone

I media palestinesi riportano di «pesanti bombardamenti israeliani e un «anello di fuoco» in diverse aree di Gaza City». Lo riferiscono i siti israeliani. Secondo Al-Jazeera gli attacchi sono «implacabili e continui».

Keystone-SDA

20.09.2025, 10:22

20.09.2025, 10:43

Dall'alba i morti, secondo la tv araba, sono stati in totale 17 di cui 14 in città, secondo fonti sanitarie.

Uno dei morti, secondo le stesse fonti, sarebbe un palestinese ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre attendeva aiuti nel centro della città. Quattro le vittime e diversi i feriti per un raid aereo nel quartiere di Tuffah, nel nord-est.

Sempre secondo Al-Jazeera, che riporta fonti dell'ospedale di al-Shifa, le forze armate israeliane avrebbero bombardato un rifugio trasformato in scuola, uccidendo almeno due bambini e ferendone diversi altri. Almeno 8 le persone uccise invece da un bombardamento nei pressi della Banca di Palestina, nel distretto di Tal al-Hawa, questa mattina presto.

I più letti

Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi
Dopo la morte di Robert Redford c'è un patrimonio di 200 milioni di dollari in attesa di eredi
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

La guerra in Medio Oriente

Medio Oriente. Gaza sotto assedio, l'Idf espande l'offensiva: «Useremo una forza mai vista»

Medio OrienteGaza sotto assedio, l'Idf espande l'offensiva: «Useremo una forza mai vista»

Politica svizzera su Gaza. Bellinzona, protesta contro Ignazio Cassis davanti al Teatro Sociale

Politica svizzera su GazaBellinzona, protesta contro Ignazio Cassis davanti al Teatro Sociale

Medio Oriente. Israele chiude due valichi con la Giordania

Medio OrienteIsraele chiude due valichi con la Giordania

Altre notizie

Politica. Zelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

PoliticaZelensky: «40 missili e 580 droni contro l'Ucraina, tre i morti»

Stati Uniti. Trump presenta la «Gold Card»: ecco quanto costa il visto d'oro

Stati UnitiTrump presenta la «Gold Card»: ecco quanto costa il visto d'oro

Politica. Mike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu

PoliticaMike Waltz confermato nuovo ambasciatore Usa all'Onu