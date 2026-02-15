  1. Clienti privati
Medio Oriente A Gaza uccisi nella notte otto palestinesi

SDA

15.2.2026 - 08:53

Quattro persone sono morte a Khan Younis. (Immagine d'archivio dello scorso 4 febbraio)
Quattro persone sono morte a Khan Younis. (Immagine d'archivio dello scorso 4 febbraio)
Keystone

Le forze israeliane hanno ucciso almeno otto palestinesi in nuovi attacchi a Gaza, secondo fonti mediche.

Keystone-SDA

15.02.2026, 08:53

15.02.2026, 09:22

È quanto scrive sul proprio sito la rete televisiva satellitare qatariota Al Jazeera, che parla di «ennesima violazione del cessate il fuoco mediato dagli USA a ottobre».

Quattro delle vittime sono state uccise nella città meridionale di Khan Younis, ha riferito una fonte dell'ospedale Nasser. L'attacco è avvenuto oltre la cosiddetta Linea gialla (il limite dietro il quale l'esercito israeliano si è ritirato in base alle mappe del piano per un cessate il fuoco del presidente statunitense Donald Trump). Gli altri quattro sono stati uccisi quando le forze israeliane hanno attaccato una tenda per sfollati nella zona di al-Faluja, nel nord di Gaza, ha riferito una fonte dell'ospedale al-Shifa. Non ci sono stati commenti immediati di Israele.

Il quotidiano in linea The Times of Israel specifica che si è trattato di «attacchi aerei nella Striscia» e conferma che non ci sono commenti immediati da parte delle forze armate dello Stato ebraico, ma sottolinea che gli attacchi sono avvenuti dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea gialla la scorsa notte, in quella che l'esercito ha definito una «palese violazione» del cessate il fuoco.

