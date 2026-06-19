Dai 28 transiti registrati il 18 aprile, mai si erano registrate così tante navi (25) transitate dallo Stretto di Hormuz in una sola giornata. (Immagine d'archivio dell'altro ieri) Keystone

Sono un totale di 25 le navi commerciali che hanno oltrepassato lo Stretto di Hormuz nella sola giornata di giovedì, un volume di cinque volte superiore alla media dei primi dieci giorni di giugno e inedito da metà aprile.

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È quanto emerge da dati pubblicati dalla piattaforma di informazione marittima AxsMarine.

Dai 28 transiti registrati il 18 aprile, mai si erano registrate così tante navi (25) transitate dallo Stretto in una sola giornata. Un'apertura direttamente legata al protocollo d'intesa firmato il giorno prima da USA e Iran.