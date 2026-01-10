  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina A Kiev ripristinata la corrente in oltre 600 mila case

SDA

10.1.2026 - 19:12

La capitale ucraina non è più al buio.
Keystone
Keystone

A Kiev, la capitale ucraina, è stata ripristinata la corrente elettrica in più di 600'000 case, dopo che era stata disposta un'interruzione a seguito un massiccio attacco russo.

Keystone-SDA

10.01.2026, 19:12

10.01.2026, 19:58

Lo riporta RBC-Ucraina con riferimento al telegramma Dtek, il più grande investitore privato nel settore energetico in Ucraina. «Gli operatori del settore energetico hanno ripristinato l'elettricità in altre 60'000 case di residenti di Kiev. In totale, dopo il massiccio bombardamento, l'elettricità è già stata ripristinata in 648'000 case», si legge nel rapporto.

