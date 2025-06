La polizia, intervenuta sul posto, ha sparato e ucciso la donna (immagine d'archivio). KEYSTONE

Una donna ha attaccato e ferito con un coltello diversi passanti a Monaco di Baviera: la polizia è intervenuta e le ha sparato.

Keystone-SDA SDA

La donna è morta poco dopo essere stata trasportata in ospedale. Era una cittadina bulgara di 30 anni, e secondo l'edizione online della «Bild» era mentalmente disturbata.

Prima di essere colpita a morte dagli agenti, ha accoltellato alcune persone nei pressi della Theresienwiese, dove ogni anno si tiene la tradizionale Oktoberfest.

Almeno due le persone ferite: un uomo di 56 anni in maniera leggera e una donna di 25, di cui non si conosce ancora la condizione ma che non sarebbe in pericolo di morte.