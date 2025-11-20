  1. Clienti privati
Russia-Cina A Mosca consultazioni con Pechino sulla difesa missilistica

SDA

20.11.2025 - 16:29

Russia e Cina hanno anche valutato un incremento sostanziale del numero delle iniziative congiunte di addestramento su terra, in mare e nell'aria. (Foto simbolica)
Russia e Cina hanno anche valutato un incremento sostanziale del numero delle iniziative congiunte di addestramento su terra, in mare e nell'aria. (Foto simbolica)
Keystone

I responsabili dei ministeri della difesa di Russia e Cina hanno tenuto oggi consultazioni a Mosca sulla difesa missilistica e la stabilità strategica, secondo quanto riferito dal ministero degli Esteri russo.

Keystone-SDA

20.11.2025, 16:29

20.11.2025, 16:32

«Consultazioni russo-cinesi si sono svolte a Mosca sulla difesa missilistica e gli aspetti missilistici della stabilità strategica», ha annunciato il ministero, citato dall'agenzia Ria Novosti. «È stato tenuto un esame approfondito di tali questioni – aggiunge il ministero degli Esteri – comprese un'analisi congiunta dei rilevanti fattori destabilizzanti che creano rischi strategici per la sicurezza globale e regionale, così come uno scambio di vedute sui modi di minimizzarli».

Secondo la diplomazia russa, le due parti hanno espresso reciproca soddisfazione per il livello e la qualità del dialogo bilaterale e l'interazione in queste aree e hanno confermato l'impegno a rafforzarli ulteriormente.

Il ministro della difesa russo Andrei Belousov, citato dalla TASS, ha detto che nell'incontro con il vice presidente della Commissione centrale militare cinese, Zhang Youxia, si è «cominciato a realizzare gli accordi raggiunti a livello di vertice, incrementando in modo sostanziale il numero delle iniziative congiunte di addestramento su terra, in mare e nell'aria». Esercitazioni che, ha aggiunto Belousov, mirano a «garantire la sicurezza di entrambi i Paesi» e «non sono dirette contro Paesi terzi».

