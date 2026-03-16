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Francia Rachida Dati lavorerà con il candidato macroniano Bournazel

SDA

16.3.2026 - 13:45

Dati è staccata di 12 punti da Emmanuel Grégoire.
Dati è staccata di 12 punti da Emmanuel Grégoire.
Keystone

Rachida Dati, ex ministra della Giustizia e candidata sindaca di Parigi per i Républicains, ha annunciato oggi che lavorerà con il candidato di centrodestra Pierre-Yves Bournazel, del partito Horizons (dell'ex premier Edouard Philippe) e dei macroniani di Renaissance.

Keystone-SDA

16.03.2026, 13:45

16.03.2026, 13:50

Bournazel si è qualificato per il ballottaggio pur arrivando al quarto posto e la Dati ha scritto su X che vuole lavorare con lui ad un «progetto di alternativa»: «È in ballo la vita dei parigini nei prossimi 6 anni. Dobbiamo riuscire nell'alternanza!». La Dati è arrivata seconda con il 25,46% dei voti, staccata di 12 punti da Emmanuel Grégoire, rappresentante PS-Verdi-PCF.

Interrogato sulla proposta della Dati, Bournazel ha risposto che «non c'è nulla di deciso al momento» e che la candidata Républicains deve «ancora impegnarsi sul rifiuto delle estreme e altre condizioni prima che il dialogo si avvii. Io – ha aggiunto Bournazel – sono un uomo di dialogo, voglio l'alternanza a Parigi. Ma sono anche un uomo con dei valori».

Bournazel ha posto come condizioni di alleanza «il rifiuto con la massima chiarezza di ogni alleanza o progettualità con l'estrema destra e con la lista di Knafo», rappresentante di Reconquete, il movimento di estrema destra di Eric Zemmour di cui Sarah Knafo è anche compagna nella vita.

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