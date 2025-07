L'esibizione della Patrouille de France in occasione del 14 luglio Keystone

Una Festa nazionale del 14 luglio all'insegna della ''credibilità dell'esercito'' dinanzi ad un mondo ''più brutale''. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha aperto oggi la tradizionale parata militare lungo l'Avenue des Champs-Elysées.

Keystone-SDA SDA

Organizzata come una ''vera operazione militare'', secondo il governatore militare di Parigi, generale Loic Mizon, la parata riflette quest'anno la gravità delle minacce alla sicurezza del continente europeo, con l'intento di mostrare la ''credibilità'' dell'esercito'' dinanzi ad un mondo ''più brutale''.

In totale, 7.000 donne e uomini hanno sfilato sui Campi Elisi, di cui 5,600 a piedi, 65 aereoplani (di cui un F/A-18 svizzero e altri 4 velivoli stranieri) , 34 elicotteri, 247 veicoli e 200 cavalli della Guardia Repubblicana. Invitata d'onore è l'Indonesia, con cui Parigi ha concluso un partenariato strategico per pesare maggiormente nella zona indo-pacifica.

Tra i momenti più emblematici della parata, il passaggio della 'Patroulle de France' con la loro scia bleu-blanc-rouge sopra ai tetti Parigi. Questa sera i tradizionali fuochi d'artificio alla Tour Eiffel. Ieri, il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato un ulteriore aumento delle spese militari di altri 3,5 miliardi di euro nel 2026, poi 3 miliardi nel 2027, in modo che il bilancio ne esca quasi raddoppiato in dieci anni, per oltre 60 miliardi di euro.