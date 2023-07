Un momento della parata in una foto messa a disposizione dal governo della Corea del Nord. Keystone

Accanto al ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e funzionari cinesi, ieri sera il leader di Pyongyang Kim Jong Un ha presieduto una parata militare in Corea del Nord per celebrare il 70mo anniversario dell'armistizio che pose fine alla guerra di Corea.

Alla parata sono stati mostrati nuovi droni e missili balistici intercontinentali (Icbm) a capacità nucleare, come hanno riferito questa mattina i media statali.

Kim ha «inviato un caloroso saluto di combattimento» durante la parata, ma non ha tenuto un discorso, secondo l'agenzia ufficiale Korean Central News Agency (Kcna). Il ministro della Difesa nordcoreano Kang Sun Nam ha parlato, assicurando che gli Stati Uniti non hanno alcuna possibilità di «sopravvivere nel caso in cui utilizzino armi nucleari contro la Corea del Nord». E ha anche avvertito che qualsiasi tentativo di Washington di usare la forza contro la Corea del Nord provocherebbe «una crisi inimmaginabile e senza precedenti».

Almeno quattro nuovi droni militari nordcoreani hanno viaggiato su rimorchi attraverso piazza Kim Il Sung a Pyongyang, mentre un altro ha sorvolato il sito. In piedi tra il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu e il membro dell'Ufficio politico del Partito comunista cinese Li Hongzhong – i suoi primi ospiti stranieri dopo la pandemia – il leader nordcoreano ha salutato la parata sorridente.

Migliaia di soldati hanno marciato dietro i più potenti missili intercontinentali del Paese, vietati dalle sanzioni dell'Onu. Dalla guerra del 1950-1953, conclusasi con un armistizio in assenza di un trattato di pace, le due Coree sono ufficialmente in guerra.

La parata ha mostrato una serie di nuove armi, molte delle quali sono state presentate mercoledì a Pyongyang in occasione di una mostra di attrezzature per la difesa visitata da Kim e Shoigu. Il nuovo drone sottomarino nucleare d'attacco, chiamato «Haeil» ("tsunami» in coreano), è apparso per la prima volta in pubblico, secondo il sito web Nk News di Seul.

Secondo la Kcna, «l'entusiasmo e la gioia del pubblico sono stati al massimo» quando l'ultimo Icbm della Corea del Nord, l'Hwasong-18 a combustibile solido, testato ad aprile e luglio di quest'anno, ha sfilato in piazza.

SDA