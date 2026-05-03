Uno dei favoriti per la successione di Petro potrebbe essere fuori. Keystone

Il Consiglio nazionale elettorale della Colombia (Cne) ha avviato l'analisi del processo che potrebbe portare alla revoca della candidatura presidenziale dell'esponente di destra Abelardo de la Espriella per le elezioni del 31 maggio.

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Sotto la lente ci sono le possibili irregolarità delle firme presentate a sostegno della sua candidatura. Secondo una denuncia presentata alle autorità, il candidato avrebbe formalizzato l'iscrizione usando documenti falsi e firme non riconducibili ai reali sottoscrittori, in violazione del principio di buona fede.

L'autorità elettorale ha avviato una fase istruttoria per raccogliere e verificare gli elementi utili a chiarire i fatti contestati. Il Cne ha chiesto di certificare il numero totale delle firme raccolte, quante siano valide e le eventuali motivazioni delle esclusioni.

Ha inoltre invitato il candidato, il comitato promotore e il denunciante a presentare entro cinque giorni le prove a sostegno delle rispettive posizioni. L'istituzione ha ricordato di poter annullare un'iscrizione in presenza di irregolarità accertate, nel rispetto del giusto processo e del calendario elettorale.

Stando ai sondaggi, de la Espriella, avvocato e imprenditore, è secondo nella corsa alla successione di Gustavo Petro, dietro solo al senatore Iván Cepeda (sinistra), con gli altri papabili piuttosto staccati. Le previsioni indicavano un potenziale ballottaggio fra i due favoriti.