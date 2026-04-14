Ma la strada resta in salita per due Paesi che alle spalle hanno una storia di troppo sangue versato. KEYSTONE

«Un'opportunità storica». L'anfitrione – e mediatore – dei negoziati tra Libano e Israele è Marco Rubio, che aprendo a Washington gli incontri tra gli ambasciatori dei due Paesi in guerra, i primi diretti dal 1993, si è detto ottimista.

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«Siamo consapevoli di doverci confrontare con decenni di storia e con le complessità che ci hanno condotto a questo momento unico», ma «spero che le parti facciano progressi», ha auspicato il segretario di Stato Usa.

In questa direzione sembrano andare le parole a caldo del rappresentante israeliano Yechiel Leiter: «Abbiamo scoperto oggi che siamo dalla stessa parte dell'equazione: siamo uniti nel liberare il Libano da Hezbollah», ha detto al termine di due ore d'incontro, mentre un comunicato congiunto rilanciato dai media libanesi ha parlato di «discussioni costruttive» tra le parti che «hanno concordato di avviare negoziati diretti in una data e in un luogo da stabilirsi successivamente».

Ma se questo primo appuntamento apre uno spiraglio alla soluzione diplomatica, il grande assente resta proprio il Partito di Dio che già dichiara battaglia, mettendo in chiaro che «non rispetterà» alcun accordo che possa derivare dai colloqui, rivendicando attacchi contro 13 città di confine nel nord d'Israele mentre l'Idf prosegue la sua campagna militare nel Paese dei cedri.

La strada resta in salita

Le intenzioni sembrano buone, almeno dalle dichiarazioni: «Spero che l'incontro a Washington segni l'inizio della fine delle sofferenze del nostro popolo», ha dichiarato il presidente libanese Joseph Aoun, aggiungendo che «la stabilità non tornerà nel sud se Israele continuerà a occupare i suoi territori».

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa'ar ha espresso la «volontà di raggiungere la pace e la normalizzazione con lo Stato libanese», sottolineando che «il problema è Hezbollah».

Ma la strada resta in salita per due Paesi che alle spalle hanno una storia di troppo sangue versato.

Se infatti è vero che l'incontro – al quale ha partecipato per il Libano l'ambasciatrice Nada Hamadeh – guarda all'orizzonte di un cessate il fuoco e del disarmo a lungo termine di Hezbollah, si tratta in ogni caso di un primo timido passo in un percorso verso veri e propri colloqui di pace.

Restano da valutare le reali intenzioni di Israele

«Ci vorrà tempo», ha affermato Rubio: il dialogo a Washington si è concentrato – stando a un funzionario del dipartimento di Stato citato da Axios – su «come garantire la sicurezza a lungo termine del confine settentrionale di Israele e su come sostenere il governo libanese nell'impegno per riappropriarsi della piena sovranità sul territorio».

Restano poi da valutare le intenzioni reali di Israele: il percorso negoziale è nato infatti dalla pressione americana su Benyamin Netanyahu per allentare le tensioni nel quadro del fragile cessate il fuoco tra Iran e Usa, messo a dura prova proprio dalla mancata inclusione del conflitto libanese nell'accordo.

E sebbene il premier israeliano abbia accettato di ridurre la frequenza degli attacchi su Beirut, ha rifiutato qualsiasi pausa nell'offensiva contro Hezbollah.

Questo nonostante i continui appelli degli alleati alla de-escalation, per ultima una dichiarazione sottoscritta oggi dai ministri degli Esteri di 17 Paesi – europei e non – raccolti attorno al Regno Unito, che hanno chiesto ha Israele e Libano di cogliere «l'opportunità» del negoziato.

Lo Stato ebraico continua a colpire Beirut

I firmatari della dichiarazione sono tornati poi a condannare gli attacchi di Hezbollah contro Israele, ma anche i «massicci raid israeliani sul Libano dell'8 aprile», con un bilancio di «più di 350 morti e oltre 1000 feriti».

Un prezzo di sangue che intanto continua a salire: l'Idf ha riferito di un soldato ucciso e di almeno altri dieci feriti negli scontri nel sud del Libano, mentre il governo di Beirut continua a rivedere al rialzo il bilancio delle vittime nel Paese per gli attacchi israeliani, che nell'ultima giornata ha raggiunto 2.124 uccisi dalla ripresa delle ostilità il 2 marzo.

Tra questi, 168 sono bambini, mentre gli sfollati sono circa un milione di persone, un quinto della popolazione.

In contemporanea con il colloqui a Washington, Hezbollah ha affermato nel frattempo di aver colpito Kiryat Shmona, Metula e altre 11 città del nord di Israele «con salve di razzi simultanee», dopo che il portavoce dell'Idf ha invitato la popolazione a «rimanere vigile» in vista di un «possibile aumento degli attacchi dal Libano.