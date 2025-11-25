  1. Clienti privati
Guerra ABC: «Gli ucraini hanno accettato le condizioni per l'accordo di pace»

SDA

25.11.2025 - 17:05

Il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov (foto d'archivio),
Il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov (foto d'archivio),
Keystone

Una delegazione ucraina ha concordato con gli Stati Uniti i termini di un potenziale accordo di pace. Lo riferisce Abc, citando un funzionario Usa.

Keystone-SDA

25.11.2025, 17:05

25.11.2025, 17:13

«Gli ucraini hanno accettato l'accordo di pace», ha affermato la fonte, anche se «ci sono alcuni dettagli minori da sistemare».

Anche il consigliere per la sicurezza nazionale ucraino, Rustem Umerov, ha riferito oggi su X che è stata raggiunta un'intesa sulla proposta, auspicando una visita a Washington del presidente Volodymyr Zelensky prima della fine di novembre per siglare l'intesa con il presidente Donald Trump.

Da parte sua la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, ha detto che i colloqui del segretario dell'esercito Usa con la Russia sull'Ucraina «stanno andando bene». Ci sono alcuni dettagli delicati, ma non insormontabili, che devono essere risolti e richiederanno ulteriori colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti, ha aggiunto.

