Immagine dal satellite di Abu Dhabi Keystone

La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso «informazioni fuorvianti» sulla guerra, mentre gli Stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.

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Gli arresti riguardano «109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso», secondo una dichiarazione pubblicata su X.