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Controllo sulle pubblicazioni Oltre 100 arresti ad Abu Dhabi: «Diffondevano false notizie sulla guerra»

SDA

20.3.2026 - 12:52

Immagine dal satellite di Abu Dhabi
Immagine dal satellite di Abu Dhabi
Keystone

La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso «informazioni fuorvianti» sulla guerra, mentre gli Stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.

Keystone-SDA

20.03.2026, 12:52

20.03.2026, 13:05

Gli arresti riguardano «109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso», secondo una dichiarazione pubblicata su X.

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