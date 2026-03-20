Controllo sulle pubblicazioniOltre 100 arresti ad Abu Dhabi: «Diffondevano false notizie sulla guerra»
SDA
20.3.2026 - 12:52
La polizia dell'emirato di Abu Dhabi ha annunciato l'arresto di oltre 100 persone per aver filmato e diffuso «informazioni fuorvianti» sulla guerra, mentre gli Stati del Golfo intensificano il controllo sulle pubblicazioni relative agli attacchi iraniani.
Keystone-SDA
20.03.2026, 12:52
20.03.2026, 13:05
SDA
Gli arresti riguardano «109 individui di varie nazionalità che hanno filmato luoghi e incidenti e diffuso informazioni fuorvianti sui social media durante gli eventi in corso», secondo una dichiarazione pubblicata su X.