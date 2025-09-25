  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Assemblea Generale Abu Mazen all'ONU: «Da due anni a Gaza i palestinesi vivono un genocidio»

SDA

25.9.2025 - 16:14

Il presidente palestinese Abu Mazen collegato in videoconferenza con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Il presidente palestinese Abu Mazen collegato in videoconferenza con l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Keystone

«Da due anni quasi la gente palestinese a Gaza sta vivendo un genocidio fatto di uccisioni e fame. Una guerra dove gli occupanti israeliani compiono crimini contro l'umanità, documentati e monitorati».

Keystone-SDA

25.09.2025, 16:14

25.09.2025, 16:16

Lo ha detto il leader dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen, in video collegamento all'Assemblea Generale dell'Onu dopo che l'amministrazione Trump gli ha negato il visto.

Il presidente palestinese ha inoltre condannato nuovamente l'attacco di Israele contro il Qatar, che ha costituito «una chiara violazione della legge internazionale e costituisce una escalation».

La guerra di Israele a Gaza – ha proseguito – «sarà ricordata come uno dei capitoli più orribili del XX e del XXI secolo».

«Hamas dovrà consegnare armi all'Anp»

«Hamas non avrà un ruolo nel governo, dovranno consegnare le loro armi all'Anp come parte della costruzione di un solo stato, una sola legge e una sola forza di sicurezza. Non vogliamo uno stato armato», ha poi affermato Abu Mazen, precisando che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre in Israele «non rappresentano il popolo palestinese».

Il presidente palestinese ha «esortato tutti gli Stati che non l'hanno ancora fatto a riconoscere lo Stato di Palestina. Chiediamo di sostenere l'ottenimento da parte della Palestina di un'adesione piena alle Nazioni Unite».

Il leader dell'Autorità nazionale palestinese ha ricordato che «abbiamo già riconosciuto l'esistenza di Israele nel 1988 e nel 1993 e continuiamo a riconoscere questo diritto». Ed haassicurato che i palestinesi rifiutano l'antisemitismo.

I più letti

Fine delle rendite vedovili a vita: solo fino al 25mo anno di età del figlio più giovane
Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»
Modifica alla legge sull'AVS: «Gli anziani hanno goduto di privilegi per anni, ora si lamentano»
Chi è secondo Björn Borg il GOAT del tennis? «Al secondo posto ci sono Nadal e...»

Altre notizie

Medio Oriente. La Global Flotilla respinge la mediazione, la risposta dall'Italia: «In acque israeliane, non possiamo garantire sicurezza»

Medio OrienteLa Global Flotilla respinge la mediazione, la risposta dall'Italia: «In acque israeliane, non possiamo garantire sicurezza»

Sul commercio digitale. Guy Parmelin firma nuovo accordo con Singapore

Sul commercio digitaleGuy Parmelin firma nuovo accordo con Singapore

Medio Oriente. Flotilla: «Le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza»

Medio OrienteFlotilla: «Le 50 barche continueranno dirette fino a Gaza»