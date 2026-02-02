  1. Clienti privati
Palestina Abu Mazen indice le prime elezioni parlamentari dell'Olp

SDA

2.2.2026 - 20:50

Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto come Abu Mazen
Il presidente palestinese Mahmoud Abbas, conosciuto come Abu Mazen
IMAGO/ABACAPRESS

Il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmud Abbas) ha annunciato che il 1° novembre si terranno le elezioni per il Consiglio nazionale palestinese, il Parlamento dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). Lo riporta oggi l'agenzia di stampa ufficiale Wafa.

Keystone-SDA

02.02.2026, 20:50

Medio Oriente. Riapre il valico di Rafah, scatta la fase due del Piano Trump connessa alle vicende di Teheran

Medio OrienteRiapre il valico di Rafah, scatta la fase due del Piano Trump connessa alle vicende di Teheran

È la prima volta che i membri del consiglio saranno eletti con voto popolare diretto, mentre in passato venivano nominati o cooptati all'interno del movimento.

Abu Mazen, che è presidente sia dell'Autorità Nazionale Palestinese sia dell'Olp, ha emesso un decreto in cui si afferma che «le elezioni si terranno ovunque possibile, sia all'interno che all'esterno della Palestina, per garantire la più ampia partecipazione possibile del popolo palestinese, ovunque risieda».

Il Consiglio nazionale palestinese (Cnp) è da tempo il parlamento dell'Olp in esilio. È dominato da Fatah, il movimento politico di Abu Mazen, co-fondato da Yasser Arafat, leader storico palestinese morto nel 2004.

I movimenti islamisti Hamas e Jihad islamica palestinese, che non sono membri dell'Olp, non sono rappresentati nel consiglio.

